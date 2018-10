Hesse da otra estocada a la gran coalición Thorsten Schaefer-Guembel del SPD (derecha) y Volker Bouffier del CDU. :: Oliver Dietze / POOL / AFP El desplome de la CDU de Merkel y del SPD agrava la crisis del Gobierno alemán MARÍA MOLINOS BERLÍN. Lunes, 29 octubre 2018, 00:40

La Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel ganó las elecciones regionales celebradas ayer en el Estado federado de Hesse, pero perdió diez puntos porcentuales respecto a los comicios anteriores, lo que complica su permanencia en el Ejecutivo regional y la supervivencia política de la gran coalición de conservadores y socialdemócratas en Berlín.

Con la mayor parte del voto escrutado, la CDU habría obtenido el 27,2% de los votos, lejos del 38,3% de los comicios de 2013. En segundo lugar, el Partido Socialdemócrata (SPD) cayó hasta el 19,6%, empatando con la gran fuerza en ascenso en el centroizquierda: Los Verdes. En cuarta posición quedaron los ultraderechistas de Alternativa para Alemania (AfD), con un 12,8% de las papeletas, seguidos del Partido Liberal (FDP) y La Izquierda, con el 7,8% y 6,4%, respectivamente.

Los resultados podrían engañar a primera vista. Porque ganar no siempre es ganar. El análisis en Alemania es que los dos partidos con más votos son los grandes perdedores. Sin matices. Ambos han cosechado sus peores resultados históricos en Hesse. El candidato conservador y hasta ahora jefe del Gobierno en este Land, Volker Bouffier, habló de una «dolorosa» pérdida de votos que ha de «tomarse en serio».

LAS CLAVES La marcha de los socialdemócratas del Ejecutivo forzaría unas elecciones anticipadas

Las fuerzas en tercera y cuarta posición, por su parte, son consideradas las ganadoras con mayúsculas. Tanto Los Verdes, que han doblado sus apoyos en Hesse hasta su mayor récord, como AfD, que irrumpe con fuerza en el Legislativo y ya tiene presencia institucional en el Bundestag y en los 16 Estados federados, algo que pocos partidos han logrado de forma simultánea.

El análisis de los resultados es así por dos motivos. En primer lugar, porque la formación de gobierno va a ser compleja y los conservadores, que por ser la lista más votada deberían iniciar los contactos, no van a encontrar una aritmética favorable. No suma la alianza que mantuvieron en la pasada legislatura con Los Verdes. El repunte de los ecologistas no subsana la caída de la CDU. Tampoco sería suficiente una coalición con el SPD. Habría que probar un tripartito de conservadores, liberales y una de las fuerzas de centroizquierda. Complicado y, en la mayoría de los casos, insatisfactorio. Eso si no acaba construyéndose otra alternativa de tres partidos y los cristianodemócratas pasan a la oposición, un duro revés porque ostentan el poder en Hesse desde 2001.

El segundo motivo para argumentar que estas elecciones han sido un mazazo para los conservadores se cimenta en la óptica nacional. Porque la gran coalición en Berlín está embarrada desde que echó a andar en marzo, lastrada por las disputas internas y el derrumbe en los sondeos. Los comicios en Hesse, pese a que hablen en términos de política local, riman con el contexto federal. En una primera valoración de sus efectos, el secretario general del SPD, Lars Klingbeil, aseguró ayer que «esto no puede seguir así».

Las últimas encuestas a nivel nacional muestran el hundimiento de los apoyos a los conservadores hasta el 25 o 26%, cuando en las generales de hace un año obtuvieron un 32,9%, ya entonces su peor resultado desde la Segunda Guerra Mundial. Y el SPD también está cediendo hasta cotas nunca vistas, entre el 15 y el 18%. En algunos estudios demoscópicos AfD y Los Verdes, alternativamente, han llegado a colocarse como segunda fuerza.

Ahora está por ver cómo va a afrontar la gran coalición las próximas curvas y si puede enderezar el rumbo o si prosigue su camino hacia la desintegración. En el Berlín político se especula desde hace días con unas elecciones anticipadas, algo no visto en las anteriores legislaturas de Merkel.

La principal prueba llegará a principios de diciembre, cuando la CDU celebre su congreso nacional. En esta cita debe elegirse al presidente del partido y no está claro si Merkel va a conseguir que no se presente ningún otro candidato. Sería toda una declaración de guerra. Ella lleva semanas repitiendo que considera un error que el canciller no sea el presidente de su formación. Pero algunos en las filas conservadoras están cada vez más descontentos. El mes pasado, el candidato de la mandataria para la jefatura del grupo parlamentario conservador -que llevaba una década en el cargo- perdió el puesto en una votación interna en favor de un rostro casi desconocido. Pero nuevo.