El hambre se convierte en arma de guerra en Yemen Un enfermero pesa a un niño malnutrido en Yemen. :: Essa Ahmed / AFP MIKEL AYESTARÁN CORRESPONSAL JERUSALÉN. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:31

Después de más de tres años de conflicto, el hambre se ha convertido en un arma de guerra más en Yemen, un arma que golpea de forma especial a los menores. Save The Children ha advertido en su último informe sobre una «hambruna de magnitud sin precedentes» y eleva a 5,2 millones el número de menores en riesgo serio. Esta cifra creció de forma dramática en los últimos meses tras el inicio en junio de la ofensiva de Arabia Saudí contra el puerto de Hudeida, el principal lugar de entrada de la ayuda humanitaria, situado en la costa del mar Rojo. Después de una tregua de once semanas y tras el fracaso de las negociaciones de Ginebra, a las que no llegaron los rebeldes hutíes, los aviones de la coalición vuelven a castigar a unas instalaciones por las que, según Riad, Irán envía armas a los rebeldes, aunque Teherán lo niega. Su cierre tiene consecuencias graves entre la población.

Los más de tres años de guerra, los recientes combates en Hudeida y el bloqueo saudí han hecho que los precios de los alimentos básicos, el gas y la gasolina se disparen. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha), han subido un 68% desde que en 2015 la coalición liderada por Arabia Saudí decidiera entrar en guerra para luchar contra los hutíes, que controlan grandes zonas del país, incluida la capital Saná. Desde el Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertaron de que no se puede «permitir la menor perturbación» en la distribución de ayuda a las «víctimas inocentes del conflicto» porque Yemen está a las puertas de una «hambruna devastadora». Un mensaje que no ha evitado el reinicio de las hostilidades en Hudeida.

Helle Thorning-Schmidt, directora general de Save the Children, pudo viajar a Yemen, algo que no resulta sencillo estos días, y lamentó que «en un hospital que visité en el norte los bebés estaban demasiado débiles para llorar. Exhaustos por el hambre». Las organizaciones humanitarias no paran de lanzar avisos sobre la grave situación que sufre la población civil y expertos de la ONU elaboraron a finales del mes pasado un informe en el que acusaron de «crímenes de guerra» tanto a los rebeldes como a la coalición liderada por el reino saudí.