De las guerras en Irak y Siria a plantar cara al presidente Lunes, 24 septiembre 2018, 00:47

Si hay un Estado indicador de que las cosas están cambiando es Texas, otro bastión republicano del sur y uno de los más conservadores del país que ha visto un surgimiento de candidatas tres veces mayor que en años anteriores. Más de 50 mujeres se presentan para el Congreso y 110 para la legislatura estatal. No parecen números muy significativos para la segunda economía del país y uno de los territorios con más población si no se tiene en cuenta que Texas no votó a una aspirante al Congreso en los últimos veintidós años.

Un Estado con muy baja participación electoral y con 100.000 'dreamers' -a los que sus padres inmigrantes llevaron a EE UU siendo menores- en espera de una solución vive una avalancha de mujeres candidatas. Gina Ortiz Jones, exsoldado en Irak y Siria redefine la imagen del veterano de guerra como mujer homosexual, filipina y demócrata. Hace solo un año trabajaba en la Administración de Trump y hoy corre contra su agenda. Las mujeres, dice, ya no asumen que otros tengan que hacer cosas por ellas que no puedan conseguir por sí mismas. Y quiere ejemplificar la respuesta a un presidente y comandante en jefe que cree que se puede «coger» a las mujeres por sus partes más íntimas.