El Gobierno escocés acusa a Alex Salmond de acoso sexual Alex Salmond, en un encuentro ayer con periodistas cerca de Edimburgo El ex 'premier' debe responder a la denuncia de dos empleadas por hechos del 2013 que ahora investiga el Ejecutivo autonómico LOURDES GÓMEZ LONDRES. Viernes, 24 agosto 2018, 23:53

«He cometido muchos errores en mi vida, política y personal, pero no he acosado sexualmente a nadie y desde luego tampoco he participado en actos criminales». Alex Salmond se defendió ayer, en una entrevista con la BBC, de alegaciones de conducta impropia con empleadas de la administración escocesa cuando dirigía el Ejecutivo autonómico en 2013.

Horas antes había anunciado por Twitter su intención de solicitar una revisión judicial del procedimiento de quejas interno del Gobierno escocés, que considera «injusto» y probablemente ilegal. Del fuego cruzado de acusaciones quedó de momento a resguardo Nicola Sturgeon, heredera de Salmond en el liderazgo del Gobierno y del Partido Nacional de Escocia (SNP). «Me resulta muy difícil aceptar esta situación. Todo el mundo conoce mi larga y cercana relación con Alex Salmond y creo que la gente comprenderá lo difícil que me resulta a mí y al partido», declaró compungida. Advirtió a continuación de que las quejas de acoso en un puesto de trabajo «no se pueden ocultar debajo de la alfombra» y han de ser «tratadas con seriedad independientemente» de la identidad de la persona denunciada.

Las alegaciones contra Salmond son un eslabón más de la cadena global de denuncia bajo el lema #MeToo. En 2017, Sturgeon encargó revisar el mecanismo de quejas de su Gobierno ante la avalancha de insinuaciones de 'bullying' y acoso en puestos laborales políticos, tanto en Londres como Edimburgo o Cardiff. A finales de año se aprobó el nuevo sistema propuesto por la más alta funcionaria del Gobierno, Leslie Evans, quien ahora está en el blanco de la querella del exparlamentario.

Evans concluyó esta semana su investigación confidencial de las denuncias que dos mujeres presentaron en enero contra Salmond. Según el diario 'Daily Record', los incidentes son de índole sexual y tuvieron lugar en 2013 en Bute House, la residencia oficial de los 'premier' en Edimburgo. El caso ha sido remitido a la policía.

Salmond enfoca su defensa inicial en el nuevo mecanismo de quejas. «Es un procedimiento tan injusto que todavía no me han permitido ver las pruebas y, por tanto, retar apropiadamente el caso», denunció en un comunicado por Twitter. Fue informado de las alegaciones en marzo pero, según protesta, no ha tenido acceso al contenido de los testimonios. «Durante estos meses, asesorado por abogados, he intentado resolver amistosa y apropiadamente este asunto por todos los medios, incluidas ofertas de conciliación, mediación y arbitraje legal», añade el escrito.

Reta ahora la legalidad del sistema y del «tremendamente injusto» procedimiento seguido por la alta funcionaria. Sturgeon apoyó en público a su asesora y ambas afirmaron que el Gobierno «defenderá vigorosamente» la querella del anterior jefe del Ejecutivo independentista.