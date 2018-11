bruselas / la habana. El tono desafiante continúa. Pedro Sánchez no cede. «Las garantías aún no son suficientes y, por tanto, España mantiene el veto». El presidente del Gobierno, durante una comparecencia desde La Habana a última hora de la tarde de ayer, apuntaló con estas palabras su propósito de apurar hasta el final. La salida a la negociación más importante en la historia de la UE seguirá en vilo porque «aún» no se atienden las objeciones del Gobierno español sobre Gibraltar. Era su respuesta a la oferta que ayer se le trasladó desde Bruselas: algo así como dos compromisos escritos (uno de los 27 y otro de Londres), que se complementarían al Acuerdo de Salida y la declaración política sobre el 'brexit'. Su valor jurídico, dudoso, pero por determinar.

Sea como fuere, el presidente insistió en que no descarta el plante y, en consecuencia, dinamitar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno prevista para mañana. Ahí estaría el primer efecto del veto. «Vamos a ver... Si no hay acuerdo lo que va a ocurrir es que el Consejo Europeo probablemente no se celebre», aclaró con tranquilidad, antes de abandonar el atril de la Embajada de España en la capital cubana. Si no hay cumbre mañana, podría retrasarse uno o dos días, para celebrarla con garantías. Porque los líderes solo quieren firmar (Angela Merkel así lo ha trasladado a sus negociadores), no perderse en debates.

Si hay o no mucho de escenificación en la postura de España, se verá. Lo cierto es que esas palabras del presidente envuelven y cargan aún mayor presión a los contactos previstos para las próximas horas a distintos niveles y marcan especialmente los que Theresa May tiene programados hoy en la capital belga con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y Donald Tusk, responsable del Consejo Europeo.

LAS CLAVES «Si no hay acuerdo lo que va a ocurrir es que el Consejo probablemente no se celebre» La Moncloa considera que la última oferta realizada por los negociadores no da «garantías suficientes»

La oferta comunitaria a la que se ha dicho 'no' se fraguaba, precisamente, durante una reunión que ayer iba a ser clave, la de los 'sherpas', como se conoce a los enlaces directos de los gobiernos. Evidentemente no lo fue. La desvelaba el secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano. «Los 27 y la Comisión, sin fisuras, han ofrecido un paquete de acuerdo que intenta cumplir con las exigencias y objetivos del Gobierno de España. Han ido todo lo lejos que pueden ir conforme al Derecho comunitario» (léase esto último de manera reforzada). Iba incluso más lejos: «Han mejorado el texto que habíamos planteado en cuanto a la declaración política» (la relación futura UE-Reino Unido). El mismo que desapareció por sorpresa, según denunció él mismo el jueves. La cuestión es que las peticiones de España volvían al papel. El cómo era una incógnita.

La «promesa»

Fuentes diplomáticas habían deslizado que la idea era reflejarlas en el documento de conclusiones del Consejo Europeo. Aunque Aguiriano no descartaba aún modificaciones en el Acuerdo de Salida (improbable) o en la propia declaración política -en este caso mediante un anexo-. En lo que sí insistía el secretario de Estado era en la 'otra' declaración. Habló de «promesa», la del Gobierno británico, que «estaría dispuesto, -dijo-, a declarar (públicamente) que comparten la interpretación que hacemos los 27 y la Comisión» del artículo 184. Fuentes de la Moncloa no tardaron ni dos horas en tumbar las expectativas. Lo hicieron con la misma expresión que emplearía por la noche Pedro Sánchez: «No daba garantías suficientes».

Fue, en definitiva, otra jornada 'brexit' marcada por el cruce de mensajes contradictorios. La había iniciado Fabian Picardo, ministro principal del Peñón, cuando aseguraba en una entrevista radiofónica a la BBC que se había «alcanzado un acuerdo con los colegas españoles sobre el papel de Gibraltar en el proceso de retirada». El Ministerio de Asuntos Exteriores fue en este caso más rápido. En menos de una hora precisó que Picardo estaba hablando de los cuatro memorandos y el pacto fiscal cerrados esta misma semana. Nada que ver con el Acuerdo de Salida y la declaración política del 'brexit', los que han abierto esta brecha.

Neutralizado el malentendido desde Madrid, el foco volvió a colocarse sobre Bruselas. Los 'sherpas' ya estaban hablando para intentar buscar una salida al pulso planteado por España. Pero también a los compromisos más concretos sobre la actividad pesquera (cuotas y millas náuticas en aguas británicas) a partir de 2020 que exige Francia. Aquí sí hubo acuerdo. Y mientras se desarrollaba esta reunión, la Comisión Europea seguía lanzando balones fueras.

Su portavoz ayer, Alexander Winterstein, se enfrentó a un torrente de preguntas con España y Gibraltar en el enunciado. Eludió responder a varias, insistió en que «el asunto» era uno de los que «seguían abiertos» y volvió a utilizar el término «posibilitador» para definir el papel desempeñado por el Ejecutivo comunitario en la negociación del 'brexit'; «posibilitador entre los Estados».

Pero la Comisión había negociado directamente la declaración política con Theresa May dos días después de que Josep Borrell elevara la queja públicamente. Y teniendo en cuenta que según España ese texto llegó a recoger la inquietud de Madrid para luego desaparecer, se encadenaron dos preguntas incómodas: «¿Por qué no se incluyó Gibraltar cuando parecía algo vital para España? ¿Quién decidió no hacerlo?». La respuesta fue igual de esquiva. «Se ha negociado de buena fe conforme a las líneas marcadas por el Consejo Europeo». Cualquier insinuación en la dirección contraria es un «sinsentido».

EN SU CONTEXTO45 personas estaban registradas como desempleadas en Gibraltar en junio pasado. Este casi inexistente índice de paro contrasta de manera brutal con la situación en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, con localidades como La Línea de la Concepción en las que el 32,75% de la población activa carece de trabajo según el INEM. Y el Peñón es una buena fuente de empleo.

El mes de septiembre se cerró con 14.446 personas que desarrollan su labor profesional en Gibraltar pero residen en territorio español. Son un 10,7% más que las registradas un año antes.

60 nacionalidades están representadas en la fuerza laboral del Peñón, aunque los más numerosos son españoles y británicos.