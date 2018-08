Furia de Trump al saberse que el abogado de la Casa Blanca colabora con Mueller R. C. Lunes, 20 agosto 2018, 00:03

washington. «¡El macartismo en su peor momento!». El presidente de EE UU, Donald Trump, volcó ayer su furia en Twitter contra la investigación federal sobre la intromisión rusa en las presidenciales de 2016 y aseguró que había autorizado al abogado de la Casa Blanca a testificar para cerrar el asunto.

La tormenta tuitera de Trump fue provocada esta vez por una información de primera página de 'The New York Times' en la que se detallaba que el letrado Don McGahn había proporcionado al fiscal especial Robert Mueller una descripción inusualmente detallada del pensamiento presidencial durante episodios clave bajo investigación. En más de 30 horas de testimonio en los últimos nueve meses, según el diario neoyorquino, McGahn expuso al equipo de Mueller la indignación de Trump por la investigación.

El mandatario dejó claro su enfado por la noticia y la investigación, en una serie de mensajes matutinos, criticando a 'The New York Times' por insinuar que McGahn se había vuelto en su contra. «No tengo nada que esconder (...) y he demandado transparencia para que esta rígida y desagradable caza de brujas llegue a su fin». Mueller investiga si el presidente buscó obstruir a la justicia, así como también si su campaña se alió con el esfuerzo encubierto de Rusia para influir en las presidenciales de 2016.

Entre los episodios que atestiguó figura el momento en que Trump despidió al exdirector del FBI James Comey y su obsesión por colocar a alguien leal en su lugar.

«Estudien a McCarthy»

McGahn habría jugado un papel clave para evitar que Trump se deshiciera también de Mueller, quien se convirtió en fiscal especial después de la salida de Comey de la agencia federal. Trump dijo que la información es «falsa» y pareció particularmente indignado por la sugerencia de que McGahn era un «traidor» como John Dean, el exconsejero de la Casa Blanca que testificó contra Nixon durante el 'Watergate'.

«El fallido 'New York Times' escribió una historia que hizo que pareciera que el consejero de la Casa Blanca se había vuelto contra el presidente, cuando es todo lo contrario, y los dos reporteros falsos sabían de esto. Por eso los medios de noticias falsas se han convertido en enemigos del pueblo», dijo en uno de los tuits. «¡Estudien al fallecido Joseph McCarthy (el furibundo senador anticomunista que desató, él sí, una caza de brujas en los años 50), porque estamos en un periodo con Muller y su pandilla en que hacen que McCarthy parezca un bebé!».