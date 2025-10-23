LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

La UE eleva la presión sobre Rusia con nuevas sanciones al gas

El bloque comunitario aprueba su nueva ronda de castigos a Moscú, tras las sanciones al petróleo anunciadas por EE UU

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:06

Comenta

Antes de que dé comienzo la cumbre de líderes europeos en Bruselas este jueves, la Unión Europea (UE) ha aprobado su décimo noveno paquete de ... sanciones a Rusia, horas después de que se haya conocido la decisión de EE UU de imponer castigos al sector petrolero ruso. Entre las medidas europas -que tan sólo necesitaban superar el 'no de Hungría para recibir la luz verde- están acelerar la prohibición gradual de la compra de gas ruso para principios de 2027 y aumentar la persecución de la flota fantasma rusa, los buques que utiliza Moscú para tratar de evadir las sanciones europeas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  2. 2 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  3. 3 El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  4. 4 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  5. 5

    Otro edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... a las horas de la posible moratoria de Escobar
  6. 6 Detenidas dos personas en Logroño por el robo de 1.200 litros de gasoil en camiones y depósitos
  7. 7

    «No estoy viviendo y quiero vivir», dijo la víctima a su hermana
  8. 8

    Zabala, a semifinales del Cuatro y medio por la lesión de Altuna
  9. 9 La Plataforma para la Salud Pública solicita información a la Consejería sobre el servicio de Radiología
  10. 10 Sofocado un incendio en Pradoviejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La UE eleva la presión sobre Rusia con nuevas sanciones al gas

La UE eleva la presión sobre Rusia con nuevas sanciones al gas