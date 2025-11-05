LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista exterior de la prisión de Wandsworth, en el suroeste de Londres. AFP

Tres liberaciones por error en cárceles inglesas desatan alarma sobre los fallos del sistema penitenciario

Los tres casos, ocurridos en las últimas dos semanas, se atribuyen a fallos humanos o administrativos

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:56

Comenta

En menos de dos semanas, tres presos han sido liberados por error en Inglaterra, un hecho que ha reabierto el debate sobre la solidez del ... sistema penitenciario británico y la fiabilidad de los mecanismos administrativos que regulan la custodia de los reclusos. Los incidentes implican a dos internos del centro penitenciario de Wandsworth, en el suroeste de Londres, y a un tercero de la prisión de Chelmsford, en Essex. Los tres casos se produjeron en circunstancias diferentes, pero todos comparten un origen común: un fallo humano o administrativo que permitió la liberación de personas que debían permanecer bajo custodia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia
  2. 2 El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
  3. 3 Las brujas de Zugarramurdi en Logroño 2025: el programa completo
  4. 4 Los cuatro riojanos (y medio) más ricos según Forbes
  5. 5

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  6. 6 Love of Lesbian, Lagartija Nick, Siloé o Carlos Ares, primeros nombres para los conciertos grandes de Actual 2026
  7. 7

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  8. 8

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  9. 9 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  10. 10 La Rioja pide «ayuda» al Gobierno de España para «encontrar más médicos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Tres liberaciones por error en cárceles inglesas desatan alarma sobre los fallos del sistema penitenciario

Tres liberaciones por error en cárceles inglesas desatan alarma sobre los fallos del sistema penitenciario