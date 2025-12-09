LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leon XIV ha recibido a Zelenski en Castel Gandolfo. EFE

El Papa reafirma ante Zelenski la necesidad de «una paz justa y duradera» en Ucrania

El presidente kievita hace escala en Roma tras verse el día anterior con los mandatarios del Reino Unido, Alemania y Francia en busca del apoyo de Europa frente a Rusia

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:10

Comenta

El presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, continúa este martes en Roma su gira por diversos países europeos para tratar de apuntalar el apoyo a Kiev en ... un momento crítico de la guerra con Rusia por la postura cada vez más lejana con Ucrania que plantea el presidente estadounidense, Donald Trump. Tras reunirse el día anterior en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania, Zelenski ha sido recibido por León XIV, quien ha manifestado la necesidad «de continuar el diálogo» y las «iniciativas diplomáticas» hasta que pueda alcanzarse «una paz justa y duradera».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 4 grados con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  2. 2 Consulta los municipios de La Rioja, Burgos y el País Vasco donde se ha notado el terremoto de Álava
  3. 3 Fallece un joven de 28 años y otro de 32 resulta herido grave en un accidente de tráfico en la AP-15, en Castejón
  4. 4 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  5. 5

    Luz verde municipal para la construcción de dos promociones de vivienda libre en Varea y El Arco
  6. 6

    La huelga nacional de médicos compromete desde hoy la atención sanitaria en La Rioja
  7. 7 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  8. 8 Investigado tras intentar casarse con una mujer de 68 años que conoció en un parque de Logroño
  9. 9 Aparcamientos cerca de la estación y más quejas sobre las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  10. 10 Accidente con retenciones en la A-12

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Papa reafirma ante Zelenski la necesidad de «una paz justa y duradera» en Ucrania

El Papa reafirma ante Zelenski la necesidad de «una paz justa y duradera» en Ucrania