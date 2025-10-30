Carlos III retira los títulos al príncipe Andrés y lo expulsa de su residencia en Windsor

El rey Carlos III ha decidido retirar todos los títulos y honores restantes a su hermano menor, el príncipe Andrés, además de obligarle a abandonar ... su residencia oficial, el Royal Lodge, según ha informado este jueves el Palacio de Buckingham. La medida se produce como consecuencia directa de la polémica que continúa rodeando al duque de York por su relación con el empresario y delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en 2019.

«El príncipe Andrés pasará a ser conocido como Andrés Mountbatten Windsor. Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión de contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada», señala el comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

La decisión supone un nuevo golpe para el hijo de la difunta reina Isabel II, que ya había sido apartado de la vida pública en 2019 y despojado de sus títulos militares y patronazgos reales en 2022. Aunque Andrés continúa negando las acusaciones en su contra, la Casa Real considera estas medidas «necesarias» para salvaguardar la integridad de la institución.

«Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y simpatías han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso», concluye el texto oficial.