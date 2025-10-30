LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Príncipe Andrés junto con el rey de Inglaterra Carlos III. AFP

Carlos III retira los títulos al príncipe Andrés y lo expulsa de su residencia en Windsor

El rey británico ha ordenado que el duque de York abandone el Royal Lodge y entregue su contrato de arrendamiento, debido a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein

C. P. S.

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:27

Comenta

El rey Carlos III ha decidido retirar todos los títulos y honores restantes a su hermano menor, el príncipe Andrés, además de obligarle a abandonar ... su residencia oficial, el Royal Lodge, según ha informado este jueves el Palacio de Buckingham. La medida se produce como consecuencia directa de la polémica que continúa rodeando al duque de York por su relación con el empresario y delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en 2019.

