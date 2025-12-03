Bruselas propone «fuertes salvaguardas» a Bélgica para que respalde el uso de los activos rusos congelados en Ucrania

La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta legislativa para financiar a Ucrania los próximos dos años y da a los Estados miembros dos ... vías posibles: la emisión de deuda conjunta o eurobonos por parte de la Unión Europea (UE) o el uso de los activos rusos para dar préstamos a Kiev. La primera opción requiere de unanimidad y la bloquearán previsiblemente los países nórdicos y Hungría, mientras que la segunda, a pesar de prometer «fuertes salvaguardas» sigue sin convencer a Bélgica. Esta última opción puede ser aprobada con una mayoría cualificada -debe ser respaldada por 15 de los 27 Estados miembros que representen al menos el 65% de la población europea-.

Actualmente el uso de los activos rusos cuenta con el respaldo de una veintena de países europeos y con esta iniciativa Bruselas quiere cubrir dos tercios de las necesidades económicas de Kiev para 2026 y 2027 -unos 90.000 millones de euros- y se espera que otros aliados del Gobierno de Volodímir Zelenski aporte en resto. El préstamo europeo se usará para reforzar militarmente a Ucrania y aumentar la producción defensiva del país.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que durante la elaboración de la propuesta legislativa «se han escuchado las preocupaciones de Bélgica» y que «hemos respondido casi todas». Entre las más importantes estaba que el resto de países europeos declaren los activos rusos congelados que tienen y que éstos formen también parte del Préstamo de Reparación. Además, pedía «un mecanismo fuerte» para repartir la carga entre los Veintisiete. «Hemos incluido garantías fuertes para cubrir cualquier daño posible», ha defendido Von der Leyen.

El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, ha insistido a la entrada de la reunión de ministros de la OTAN en la negativa de Bélgica a usar los activos rusos y ha criticado que la Comisión «no ha escuchado» las demandas del país. Prevot ha criticado que las preocupaciones legítimas de Bélgica, país que acoge la sede de Euroclear, la institución que custodia la mayoría de activos rusos en Europa, están siendo «minimizadas».

De esta forma ha insistido en su negativa a la operación planteada por la Comisión Europea para utilizar los activos rusos para financiar un préstamo de reparación de hasta 140.000 millones. «No es aceptable usar el dinero y dejarnos solos afrontando los riesgos. El préstamo de reparaciones propuesto no es claramente una opción preferida y es la peor de todas», ha señalado, añadiendo que se trata de una maniobra «arriesgada y que nunca se ha hecho antes».

Von der Leyen, por su parte, ha insistido en que el Ejecutivo comunitario ha trabajado para presentar la propuesta legislativa con tiempo para negociarla antes del Consejo Europeo que se celebrará el 18 de diciembre y en el que la UE quiere aprobar este mecanismo, que supone un salvavidas financiero para Ucrania. La propuesta será ahora debatida y modificada por los Estados miembros y el Parlamento, antes de discutirse a nivel de líderes. La jefa de la diplomacia europea ha asegurado que esta reunión no acabará sin un acuerdo sobre las necesidades financieras de Kiev.