El FBI ya escarba en las acusaciones contra Kavanaugh

Los agentes del FBI a cargo de la investigación sobre los supuestos abusos sexuales que cometió el candidato de Donald Trump para el Tribunal Supremo, el conservador Brett Kavanaugh, han contactado con el abogado de Deborah Ramírez, la segunda mujer que ha acusado al magistrado de intentar abusar de ella. El anuncio del letrado John Clune implica que la investigación de la agencia federal ya está en marcha y abordará todas las acusaciones contra el aspirante. Según Ramírez, Kavanaugh, en estado de embriaguez, le enseñó el pene durante una fiesta universitaria en un dormitorio de la residencia de Yale. El magistrado responde que las acusaciones de Ramírez, así como las anteriores de la profesora de la Universidad de Palo Alto Christine Ford, son falsas.

La Casa Blanca se apresuró ayer a salir al paso de varias informaciones de medios según las cuales está intentando controlar al máximo la investigación federal. La portavoz, Sarah Sanders, lo desmintió categóricamente en Fox News, la televisión de referencia del presidente.

La asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway, en la CNN, se pronunció en el mismo sentido pero, en cierto modo, se desmintió a sí misma al advertir de que «no se trata de una expedición de pesca como les gustaría a los demócratas». Conway consideró «vergonzosa» la actitud de la oposición en este asunto.

Sin embargo, en su comparecencia en la CNN, una cadena que Trump detesta, Kellyanne Conway ofreció una confesión. «Siento mucha empatía por las víctimas de asalto sexual, de acoso sexual y de violaciones. Soy una víctima de asalto sexual», aseguró con la voz entrecortada. «No espero que Brett Kavanaugh (...) o nadie asuma responsabilidades (por su caso personal), cada uno tiene que ser responsable de su propio comportamiento», añadió.

Medios como la cadena televisiva NBC, The New York Times y The Wall Street Journal informaron de que la Casa Blanca ha entregado al FBI una lista de cuatro testigos en tres de las acusaciones que pesan sobre el juez. Entre ellos estaría Mark Judge, amigo de Kavanaugh y presente en el supuesto ataque sexual contra Christine Ford. Según la orden dictada por Trump, el trabajo de los agentes sólo podrá durar una semana.

Tribunal 'empatado'

El proceso de confirmación de Kavanaugh, que el presidente aguarda con impaciencia, está detenido a la espera de la investigación del FBI. Y el Tribunal Supremo inicia hoy un nuevo periodo de sesiones con sus miembros ideológicamente 'empatados': cuatro liberales y cuatro conservadores, a la espera de que la entrada del aspirante propuesto por Trump desequilibre la balanza hacia el lado más derechista durante décadas porque los puestos en la Alta Corte son vitalicios y Kavanaugh tiene 53 años.