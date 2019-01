May se enfrenta al caos de su 'brexit' La primera ministra británica, Theresa May, sale del número 10 de Downing Street. :: Tolga AKMEN / AFP La primera ministra avisa de que si el Parlamento rechaza el Acuerdo, Reino Unido estará más cerca de la permanencia que de una salida no pactada ÍÑIGO GURRUCHAGA LONDRES. Martes, 15 enero 2019, 00:49

El Acuerdo de Salida de la UE que el Consejo Europeo y el Gobierno británico pactaron el pasado noviembre se votará hoy en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico y el pronóstico de los medios que han sondeado la opinión de los diputados es que podría ser rechazado por cien votos de diferencia, una cifra que pondría en cuestión el realismo de convocar nuevas votaciones. El acuerdo establece que Gran Bretaña y la Unión Europea negociarán durante dos años la relación futura mientras mantienen el sistema de relaciones actuales, con la salvedad de que Londres no tendrá asiento en las instituciones comunitarias. También regula los derechos de residentes británicos y europeos y fija una aportación de 44.000 millones de euros al presupuesto de la Unión.

El indicio más claro de que el acuerdo será rechazado es la convicción expresada por Nigel Dodds, vicelíder de los unionistas de Irlanda del Norte (el DUP), de que «nada fundamental ha cambiado» con la publicación de la carta enviada a May por los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión, Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, y de que su partido no puede por eso apoyar a Theresa May.

Los diez diputados del DUP han sostenido al Gobierno británico en el Parlamento de Westminster y guían a disidentes conservadores sobre la aceptación de una salvaguarda que se introduciría en Irlanda del Norte, al final de la transición de dos años, para evitar una frontera irregular entre la UE y la provincia, que tendría que seguir cumpliendo reglas del mercado común hasta que Bruselas y Londres llegasen a un acuerdo sobre el futuro.

La carta de Tusk y Juncker acentuando el carácter temporal del mecanismo irlandés no ha provocado declaraciones públicas de conversión y, aunque el rechazo del DUP y de sus simpatizantes en el grupo parlamentario conservador podría provocar por sí mismo una derrota -solo tres laboristas han anunciado que votarán por el Acuerdo-, la alianza contra el plan es más amplia y diversa.

Los esfuerzos de Theresa May para persuadir a otros de que respalden su acuerdo, que incluyen insólitas llamadas telefónicas a líderes sindicales, entrevistas con diputados de la oposición y el nombramiento como 'sir' de diputados rebeldes de su partido, no han tenido aparentes efectos. Uno de los responsables de mantener la disciplina de su grupo parlamentario dimitió ayer para votar contra el Gobierno.

Las palabras de May en un discurso pronunciado en Stoke-on-Trent, una ciudad del centro de Inglaterra en donde el 69,4% de los electores votó por la marcha de la UE, indican un cambio en el acento de sus argumentos para persuadir a público y diputados. Cree ahora que «es más probable que la parálisis del Parlamento lleve al riesgo de que no haya 'brexit'» que a una salida de la UE sin acuerdo. La votación es sobre una moción del Gobierno que copia el Artículo 13. 1. b de la Ley de Retirada de la UE, en el que se establece la ratificación del acuerdo por el Parlamento. La hora de la decisión y quizás también el resultado dependen del criterio que adopte el presidente de los Comunes, John Bercow, sobre la elección de enmiendas o el orden en el que son votadas.

Moción de censura

Una enmienda propone el rechazo al Acuerdo de Salida y también a una marcha sin acuerdo. Otra, que si el texto del pacto es rechazado, el Parlamento ordene a uno de sus comités que se haga con el poder del Gobierno para definir la agenda de la Cámara y organice votos sobre diferentes alternativas. Los diputados deben calcular compatibilidades e incompatibilidades del contenido de las enmiendas antes de distribuir sus votos.

May no ha desvelado qué hará si el acuerdo es rechazado. Dependerá de las cifras. Cuanto más pequeña sea la diferencia mayor será su inclinación a convocar otra votación. Habría informado al Gabinete de su intención de hacer una declaración la misma noche del martes o el miércoles. El líder laborista ha confirmado su propósito de presentar una moción de censura para provocar la caída del Gobierno.