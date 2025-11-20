LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Trump firma la ley para desclasificar los papeles de Epstein

Sin testigos el presidente de Estados Unidos da luz verde a liberar los documentos y ahora el Departamento de Justicia tiene 30 días para difundir los archivos

T. Nieva

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:55

Comenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este miércoles la ley para desclasificar los papeles del caso del millonario pederasta Jeffrey Epstein, muerto ... en prisión en 2019 antes de ser enjuiciado por delitos sexuales. Eso sí, al contrario de otras leyes y decretos rubricados en el Despacho Oval en medio de una nube de cámaras y aduladores, esta vez el republicano rubricó la norma sin testigos.

