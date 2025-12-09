LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Donald Trump ha renovado los ataques verbales a sus tradicionales aliados europeos. AFP

Trump ve a Europa como un grupo de «naciones en decadencia» dirigido por líderes «débiles»

El presidente estadounidense renueva en una entrevista con 'Político' sus desplantes hacia una UE que avanza en la «mala dirección» e insta a Zelenski a convocar elecciones en Ucrania si quiere hablar de «democracia»

M. Pérez

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:03

Comenta

El presidente Donald Trump considera a Europa como un grupo de naciones «en decadencia» dirigidas por líderes «débiles». Así lo expresa en una entrevista publicada ... en 'Politico', el poderoso medio estadounidense de referencia internacional, donde el líder republicano se despacha a gusto y sella su menosprecio sobre el histórico aliado de Estados Unidos. «Creo que Europa no sabe qué hacer», apostilla Trump en una reafirmación del dibujo que él hace del liderazgo de la UE, errático y «en mala dirección».

