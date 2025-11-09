LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de varios militares norteamericanos. A. P.

Una base militar estadounidense en Alemania aconseja a su personal acudir a los bancos de alimentos

La suspensión de pagos de la administración de Trump deja a los soldados en situación precaria

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:18

Comenta

El conflicto presupuestario entre republicanos y demócratas que ha conducido a la suspensión de pagos de la administración de Donald Trump afecta también a las ... decenas de miles de soldados estadounidenses emplazados en Alemania. Como otros empleados públicos llevan desde el 1 de octubre sin cobrar sus salarios y muchos tienen entre tanto dificultades para alimentar a sus familias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  2. 2 El abogado reincidente se sienta de nuevo este lunes en el banquillo acusado de estafa
  3. 3

    La Rioja Baja se une en defensa del Hospital de Calahorra
  4. 4

    La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor
  5. 5

    Un título cocinado a fuego lento
  6. 6 Valdezcaray registra los primeros copos de nieve cuando aún faltan semanas para abrir la estación de esquí
  7. 7

    «Convertí mi hobby en un trabajo que me llena y hace feliz»
  8. 8 Dos generaciones y un destino: la viña
  9. 9 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  10. 10

    El Dicorpebal se gana el derecho a soñar con lo que quiera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una base militar estadounidense en Alemania aconseja a su personal acudir a los bancos de alimentos

Una base militar estadounidense en Alemania aconseja a su personal acudir a los bancos de alimentos