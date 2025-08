Un adolescente de 14 años asesina a sus padres en Florida y se entrega a la policía

Un niño de 14 años. identificado como Trevor Lee, ha sido arrestado tras confesar el asesinato de sus porpios padre en Middleburg, al suroeste de ... Jacksonville, Florida. El meno llamó al numero de emergencia 911 poco después del crimen para notificar lo ocurrido y esperar su detención en el estacionamamiento de una iglesia cercana.

El informe difundido por la Oficina del Alguacil del Condado de Clay detalla que las víctimas son David Lee, de 44 años, y Brandi Smith, de 45, quienes fueron hallados sin vida con múltiples heridas de bala en su domicilio en la calle Silver Point, en la zona residencial de Fleming Island. Según el comunicado oficial, el menor no opuso resistencia al momento de ser arrestado.

«A pesar de la gravedad del crimen, todo apunta a que se trata de un incidente aislado y estrictamente doméstico», afirmó la alguacil Michelle Cook. «No creemos que exista ninguna amenaza para el resto de la comunidad.»

Armas y menores

Este no es el primer caso de homicidio como consecuencia del acceso de los menores de edad a armas de fuego en Estados Unidos. Según datos del Council on Criminal Justice, los homicidios perpetrados por adolescentes aumentaron un 65 % entre 2016 y 2022, año en el que se contabilizaron 521 casos de este tipo. A su vez, un informe de The Sentencing Project señala que más de un millón de menores entre 12 y 17 años poseen actualmente un arma de fuego en el país, lo que representa aproximadamente el 5 % de esa franja etaria.

Por el momento, Trevor Lee permanece bajo custodia en un centro de detención juvenil mientras se determina su situación legal. No se descarta que el caso sea juzgado en un tribunal de adultos debido a la naturaleza del delito.