Duque reclama a Cuba los «criminales» del ELN

bogotá. El presidente de Colombia, Iván Duque, reclamó ayer a Cuba que le entregue a un grupo de negociadores de paz de la guerrilla ELN, después de ordenar la reactivación de las órdenes de captura en su contra por el ataque terrorista en Bogotá que el jueves dejó 20 cadetes muertos y 68 heridos. «Yo quiero dejarle claro y hacerle un llamado respetuoso a ese Gobierno. Lo que se presentó esta semana no es una diferencia, no es la ruptura de ningún diálogo porque nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa esperando a que liberaran a los secuestrados y cesaran los ataques terroristas», aseguró el mandatario en respuesta a un pronunciamiento del Ministerio de Exteriores de la isla.

Anfitrión y garante de las frustradas negociaciones de paz, el Gobierno de La Habana aseguró el viernes que cumplirá con los compromisos fijados ante la ruptura de las conversaciones abiertas en 2017 y que pretendían acabar con un alzamiento armado de más de medio siglo. Según Duque, La Habana no debería ofrecer ninguna garantía a los rebeldes, puesto que Bogotá no se sentó a negociar con el ELN por no cumplir éstos las condiciones exigidas.

Y lo ocurrido con el coche bomba, que mató a una veintena de jóvenes estudiantes de una academia de Policía y al presunto atacante, «fue un acto criminal, violador de los derechos humanos y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia», expresó. Por eso «le pedimos a ese Gobierno que entregue a esos criminales», subrayó Duque durante un acto en la región central de Tolima.

Las negociaciones de paz con el ELN fueron iniciadas por el anterior Gobierno colombiano, de Juan Manuel Santos, en febrero de 2017 en Quito, y en mayo del año pasado se trasladaron a La Habana, donde la última ronda de diálogos concluyó el 3 de agosto, cuatro días antes de la investidura de Duque como presidente. Ahora, con el ataque se ha dinamitado toda posibilidad de diálogo tras atribuir el Gobierno el atentado al ELN, del que, según aseguraron, formaba parte José Aldemar Rojas Rodríguez, identificado como el autor material de la matanza.