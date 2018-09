La UE despacha a May con un tajante 'no' La primera ministra británica, Theresa May, camino de colocarse para la foto de familia de la cumbre informal de Salzburgo. :: l. foegel/ reuters Los 27 apremian a la primera ministra británica a presentar ya un plan creíble para el 'brexit' porque el que defiende «no funcionará» SALVADOR ARROYO CORRESPONSAL BRUSELAS. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:28

La primera ministra británica, Theresa May, se fue ayer de Salzburgo con un 'no' rotundo a esa compleja propuesta conocida como 'plan Chequers' que, según se defiende desde Downing Street, permitiría a Reino Unido abandonar la Unión Europea sin desatar el caos. Su idea de mantener una estrecha relación comercial después del 29 de marzo -fecha prevista para el abandono de la UE- choca frontalmente con la máxima europea de libertad de movimientos. Londres quiere un 'goodbye' suave con los bienes fluyendo igual que ahora con el resto del continente, cuando ese privilegio solo se tiene si formas partes del territorio común y aceptas también que no existan fronteras para personas, servicios y capitales.

Los golpes le llovieron desde todos los lados de la mesa del Consejo Europeo informal celebrado los dos últimos días en la ciudad austriaca. Quizás nunca antes la británica se ha sentido tan hostigada por sus colegas. Y eso que había acudido a esta cumbre con la esperanza de suavizar posiciones y salir algo reforzada de cara a la conferencia anual que su partido mantendrá a finales de mes en Birmingham. Por decirlo de otro modo: buscaba un argumento que poder utilizar como contrapeso frente a la rama más dura de los 'tories'. Pero su posición es hoy aún más endeble ante una amenaza de rebelión interna para desbancarla.

El discurso duro que exhibió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en los últimos días subió ayer de volumen durante la comparecencia en la que hizo balance de los asuntos tratados. Fue todo un golpe en la línea de flotación de la 'nave' británica. El plan de Theresa May, dijo el polaco, «no funcionará». Sin medias tintas. Dejaba clara en ese asunto la unanimidad de los 27. «Todos sabemos que hay temas en los que no estamos dispuestos a hacer ninguna concesión». Y volvió a remarcar que no habrá acuerdo de salida sin una «solución sólida, operativa y jurídicamente vinculante» que favorezca a la República de Irlanda. Ahí está el nudo gordiano del 'brexit'. Europa no quiere romper la isla y pone sobre la mesa una especie de frontera en el mar de Irlanda. Londres no acepta una línea virtual (una frontera arancelaria) entre Ulster y el resto de Reino Unido. El tiempo se agota.

'Sola contra todos'

Y aunque la 'premier' achacó la tensión de los discursos a una estrategia negociadora, lo cierto es que vivió la cumbre como un 'sola contra todos'. Aunque el que más levantó la voz fue el presidente francés, Enmmanuel Macron. Inflexible. «Hay consenso en que las propuestas presentadas no son aceptables, especialmente en el ámbito económico». Llegó a utilizar el término «mentirosos» para definir a quienes lideraron y lideran la campaña del 'brexit'. Ataque de alto voltaje. La canciller alemana Angela Merkel fue menos rotunda. Confío en que se vea la salida al túnel en unas semanas, pero también puntualizó que para ello se requieren «avances sustanciales» en las negociaciones que lideran Michel Barnier, del lado europeo -plenamente respaldado por los líderes comunitarios-, y el británico Dominic Raab.

En el mismo sentido se expresó también Pedro Sánchez. Apoyo a Irlanda y premura al número 10 de Downing Street para clarificar también la situación de Gibraltar en asuntos «medioambientales, fiscales o el tabaco» (en clara alusión al contrabando). Europa, en definitiva, exigió a May que pise el acelerador y May se comprometió a trasladar «en poco tiempo» un plan que sea creíble, aunque también se defendió.

Donald Tusk, presidente del órgano comunitario, habló de que la «gran final» del 'brexit' se debería disputar en octubre. Solo si es así, matizó, se formalizaría la convocatoria de una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo para noviembre.