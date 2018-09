May defiende en Nueva York una 'salida' sin acuerdo Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:42

La primera ministra británica, Theresa May, declaró ayer en Nueva York que cree mejor que no haya un acuerdo sobre el 'brexit' a aceptar la oferta planteada actualmente por la Unión Europea, e insistió en que Reino Unido espera contrapropuestas de Bruselas para avanzar en la negociación. «Siempre he dicho que no tener un acuerdo es mejor que un mal acuerdo. Creo que un mal acuerdo sería uno que rompiera Reino Unido», señaló al ser preguntada sobre si era mejor un 'no acuerdo' que uno similar al existente entre la UE y Canadá.

Posteriormente, su portavoz aclaró que May se estaba refiriendo específicamente al tipo de acuerdo que ofrece actualmente la UE para la futura relación comercial entre Reino Unido y el bloque, que Londres cree que separaría a Inglaterra, Gales y Escocia de Irlanda del Norte al insistir en que en Ulster imperaran normas aduaneras diferentes.