May decidirá hoy si cancela la votación en el Parlamento del acuerdo del 'brexit' La primera ministra británica, Theresa May, se resguarda de la lluvia tras asistir, ayer, a un servicio religioso en Maidenhead, al oeste de Londres. :: Daniel LEAL-OLIVAS/ AFP El entorno de la primera ministra apunta a que buscará apoyo en Bruselas para matizar un texto controvertido ÍÑIGO GURRUCHAGA LONDRES. Lunes, 10 diciembre 2018, 00:26

El Gobierno británico decidirá hoy si cancela el voto previsto para el martes sobre el Acuerdo de Salida de la UE, con signos contradictorios sobre sus intenciones. Theresa May llamó al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que sugiere un anuncio importante, pero su ministro para el 'brexit', Steve Barclay, insiste en que habrá votación.

Barclay lleva tres semanas como ministro pero su nombramiento en sustitución del dimitido Dominic Raab se achaca a su entendimiento y amistad personal con el jefe de Gabinete de May, Gavin Barwell, que era diputado por una circunscripción en Londres hasta las desastrosas elecciones convocadas por la líder en 2017. La insistencia de Barclays en que habrá voto no puede desecharse como una ocurrencia individual.

'The Sunday Times' presentaba como noticia exclusiva la información de que May anunciará un intento de negociar en Bruselas reformas del acuerdo que lo hagan más aceptable para su grupo parlamentario y la cancelación de la votación del martes. Se sugiere que el Consejo Europeo del jueves podría emitir un mensaje que apacigüe el rechazo británico al acuerdo pactado en noviembre.

La posibilidad de un segundo referéndum aumenta debido a que ningún plan tiene mayoría

El mecanismo irlandés diseñado para evitar una frontera en la isla vecina es el aspecto que más irrita del acuerdo, aunque no es el único. En los últimos días se ha publicado que May podría lograr que el Consejo emita una declaración conjunta expresando que no desea implementar el mecanismo -que es una salvaguarda si se retrasa la negociación sobre el futuro comercial- y tampoco perpetuarlo.

May ha insistido en los últimos días en que habrá votación y no ha ofrecido ninguna alternativa en caso de que el acuerdo sea rechazado. Pero miembros del Gobierno han hablado este fin de semana de la posibilidad de un segundo referéndum y, según los medios, ministros del Gabinete habrían intentado persuadir a May de que posponga el voto e incluso le habrían advertido de su disposición a dimitir.

La posibilidad de una segunda consulta ha aumentado notablemente como consecuencia de la división del Parlamento británico y de la inexistencia de un plan que parezca tener mayoría. Una relación con la UE como la de Noruega o como la de Canadá son aireadas, pero no resuelven el problema irlandés o infringen otros principios.

La buena noticia es que, a diferencia de lo que está ocurriendo en Francia, las instituciones y especialmente el Parlamento son protagonistas. El gran choque de manifestaciones temido por la convocatoria de una marcha del UKIP y grupos fascistas y otra de izquierda, incluyendo laboristas, quedó en nada.