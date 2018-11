Daniel Ortega retira la residencia en Nicaragua a dos enfermeras españolas

La huida hacia adelante del régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo continúa asestando zarpazos a diestra y siniestra. El lunes le tocó a dos hermanas españolas que llevan más de tres décadas viviendo en Nicaragua, Ana y María Jesús Ara Sorribas, a las que el Ministerio de Gobernación ha arrebatado la residencia legal de la que disfrutaban, dejándolas en el limbo. «No sé si soy turista, porque si soy turista no puedo ser pensionista, no sé cuándo puedo salir, no sé si tengo que pedir visa cuando salga», se rascaba la cabeza María Jesús Ara.

El Gobierno acusa a estas dos enfermeras de Barcelona, que desde su jubilación pasaban la mitad del año en España y la mitad en Nicaragua, de haber organizado un acto político en la catedral de Matagalpa, algo que ellas niegan rotundamente. Según la periodista local Argentina Olivas, «lo que les molestó es que organizáramos el carnaval contra la violencia», algo que el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, del que Ana Ara es cofundadora, lleva realizando 26 años, en concordancia con el Día contra la Violencia de Género.

En el clima de represión actual que vive el país desde abril pasado, cualquier acto público es considerado insidioso. «Por mucho que les explicamos que era una cosa internacional que se celebraba en todos los países no lo entendieron», lamentó Olivas. El acto festivo no llegó a celebrarse, porque la policía se apostó frente a la sede del colectivo y les impidió salir. Al día siguiente comenzó la cacería de brujas contra las feministas, que desconoce las mínimas reglas del orden jurídico.