Daniel Ortega remata su represión Un paramilitar apunta con una escopeta de repetición a uno de los rebeldes de Masaya. :: r. c. Las fuerzas paramilitares del presidente toman a las armas el último reducto de la rebelión en Nicaragua MERCEDES GALLEGO MONIMBÓ. Miércoles, 18 julio 2018, 00:03

A veintiséis kilómetros de Managua, Monimbó era, hasta ayer, la mayor fortaleza que pueda construir un pueblo con las manos. Desenterraron los adoquines y los convirtieron en barricadas, rellenaron los tarritos de papillas para niños con pólvora, soldaron las tuberías y las convirtieron en morteros que encendían a mechero, sembraron las calles de cristales y puntillas para pinchar las ruedas de sus atacantes...

Sobraba el valor, pero faltaban las armas frente a la desproporcionada fuerza de los antimotines apoyados en un ejército paramilitar que ayer utilizó armas de guerra para reprimir el último gran foco rebelde de Nicaragua. Cohetes RPG-7 anticarro lanzados contra seres humanos. La aguerrida comunidad indígena al sur de Masaya, que ya demostró su fiereza contra los españoles hace quinientos años, sucumbió ante la maquinaria de guerra soviética en manos del Gobierno de Daniel Ortega y sus encapuchados.

«El intento de golpe de Estado ya está derrotado», anunció con cinismo desde Bruselas el secretario de la presidencia nicaragüense, Paulo Oquist. Masaya no había pedido ser liberada de ningún golpe de Estado, sino que se había declarado libre del orteguismo y aguantaba desde hace tres meses el asedio, con barricadas custodiadas por el pueblo. «Esta lucha no es de un partido político ni de ningún sector», explicaba la víspera el comandante Guardabarranco mientras enseñaba las defensas del pueblo a este periódico. «Aquí no hay izquierda ni derecha. Somos los de abajo que vamos a por los de arriba, cansados de corrupción y represión», aseguraba.

Las mujeres alimentaban a los hombres que custodiaban las trincheras y fabricaban bombas de contacto en los tarros de papillas infantiles que salvaron muchas manos, gracias a la resistencia del vidrio durante la manipulación. «¿De qué lo quieren, de bananito, de pera o de tuti fruti», les preguntaban a la policía los jóvenes antes de lanzarlos mientras todavía duraba el humor. Junto a los muros de adoquines, garrafas de plástico cortadas a la mitad recibían humildes donaciones para quienes llevaban más de tres meses sin trabajar, defendiendo al pueblo en lugar de alimentar a sus familias. «Estamos dispuestos a morir por la causa», dijo uno de ellos la víspera del asalto final.

Daniel Ortega se había propuesto celebrar mañana el 39 aniversario de la llegada al poder del Frente Sandinista sin resistencia en el país, en un intento de declarar victoria y repetir la gesta de 1979 contra Somoza. La ironía es que esta vez él es el dictador contra el que se levanta el pueblo, verdadero heredero del sandinismo. Quienes lucharon en los años ochenta para mantener la revolución, como Silvia, de 53 años, no logran sacarse «el trauma» de haber ayudado a un partido que ahora masacra al pueblo. «Si hubiera sabido esto jamás habría movido un dedo», se lamentaba.

Sin armas para defenderse

Durante los últimos diez días las camionetas de paramilitares han entrado con palas excavadoras en los pueblos alzados que construyeron barricadas con piedras y adoquines precisamente para impedirles la entrada, pero que no tenían armas que empuñar. Universidades e iglesias tiroteadas, líderes campesinos detenidos, ayuntamientos quemados y rebeldes ejecutados en las calles a plena vista del pueblo. Las órdenes del presidente eran «limpiar Masaya al costo que sea», reconoció el comisionado de policía Ramón Avellán, «cumpliendo las órdenes del presidente».

El comisionado se venga así de las tres semanas que la población le tuvo asediado sin dejarle dormir por las noches con burlas por los altavoces. «Comisionado Avellán», le gritaban a todo megáfono con voz dulzona. «¿Ya le ha podido dar un beso a su mujer? Porque si no aquí las mujeres de Masaya le tenemos uno: Boom, sonaban los morteros. ¿Qué pensás, que en esta lucha sólo había güevones?».

Ayer eran sus hombres y los encapuchados los que lanzaban besos de Drácula. La sanguinaria represión ha recibido la condena unánime internacional, que no logró ayer detener con palabras la masacre de Monimbó ni con la intercesión de Estados Unidos. «Instamos enérgicamente al presidente Ortega a que no ataque a Masaya», pidió por Twitter el secretario adjunto en funciones para Latinoamérica Paco Palmieri. «La continua violencia y derramamiento de sangre promovidos por el Gobierno de Nicaragua deben cesar inmediatamente. El mundo está observando».

Observando y rezando. El nuncio del vaticano Waldemar Stanislaw advirtió de que «la violencia no podrá solucionar la crisis política y garantizar un futuro de paz en Nicaragua», pero nada podía frenar ya la orgía de sangre y fuego que se derramaba sobre la ciudad del volcán Masaya, en permanente erupción.

El ejército de paramilitares se desplegó silenciosamente a las afueras de la ciudad cuando alboreaba el sol, a las 5:30 horas, con el canto de los gallos. Los perros los delataron y sus dueños alertaron a los custodios de las barricadas, que hicieron sonar las campanas de la iglesia para dar la voz de alerta. Para distinguirse entre sí, ayer vestían camisetas azules. La víspera, durante el asalto a los Pueblos Blancos que rodean Masaya, camisetas verdes. Lo que no cambiaba eran los pasamontañas negros y la fuerza de sus fusiles AK-47, a los que ayer sumaron ametralladoras. «Esto no es una guerra civil», aclaró el excanciller Francisco Aguirre. «Es una matanza unilateral en la que el 95% de las muertes y el 100% de los detenidos y desaparecidos son del mismo lado».

Por si hubiera dudas sobre el carácter negociador del Gobierno, a la misma hora en que sus huestes remataban a los insurgentes de Monimbó comparecía en los tribunales el líder campesino miembro de la Mesa del Diálogo Nacional Medardo Mairena, detenido el pasado viernes. Lo hacía sin abogado de su elección y tan maltrecho que según su familia lo entraron en camilla para una audiencia a puerta cerrada.