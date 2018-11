Crecen los partidarios de continuar en la UE Sábado, 17 noviembre 2018, 00:38

El acuerdo entre Londres y Bruselas presentado el miércoles no gusta a los británicos, que quisieran algo mejor aunque no creen que otro líder político podría lograrlo. Creen que May tiene que dimitir si pierde el voto en el Parlamento. Y hay un aumento notable de los partidarios de una segunda consulta, que, como la opción de la permanencia en la UE, tendrían ahora mayoría. Matt Singh, experto en sondeos, advierte en su análisis para 'Capx.co', que hay que tratar con precaución las encuestas que se realizan sobre un asunto que recibe una intensa cobertura, pero llega a la conclusión de que emerge un rechazo amplio a la relación con la UE descrita en el borrador.