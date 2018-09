Corbyn rechaza distraer al laborismo con un segundo referéndum sobre el 'bréxit' Corbyn saluda a sus seguidores al llegar al Albert Dock, escenario que acoge esta semana la conferencia laborista. :: Hannah McKay / reuters El líder izquierdista británico considera que el cambio económico es la mejor agenda para atacar el desaguisado de los conservadores ÍÑIGO GURRUCHAGA LIVERPOOL. Domingo, 23 septiembre 2018, 00:29

La libra ha caído más del 20% en tres años. El salario medio anual de los británicos es un 3,2% menor que en 2008. La privatización del ferrocarril o la contratación de obras y servicios públicos con empresas privadas se ha ganado un notable descrédito. La vivienda se ha convertido en un juego de Monopoly para inversores rentistas y la vía para el establecimiento de profesionales jóvenes, de parejas, está cegada. La Policía resuelve sólo el 5% de los robos, el 7% de las violaciones y un tercio de los asesinatos. La sanidad pública sufre un embotellamiento de pacientes como consecuencia de la debilidad financiera de los ayuntamientos para proveer asistencia domiciliaria a los ancianos y la educación pública sobrevive como puede los recortes presupuestarios. Mientras tanto, Theresa May y los suyos se ocupan del 'brexit', insistiendo ahora en que pueden marcharse de la Unión Europea sin acuerdo.

Hay otros datos, positivos, sobre la política y la economía británicas, pero estos serían suficientes, en una coyuntura convencional, para que el partido de la oposición liderase los sondeos. Sin embargo, los laboristas están por detrás de los conservadores, dos o tres puntos, en las últimas semanas. Y May tiene ventajas de dos dígitos sobre Jeremy Corbyn en la predilección para la jefatura del Gobierno.

u«El partido de las mujeres» Corbyn dijo ayer en un acto previo al congreso que su partido es «el de las mujeres» y el defensor «de la igualdad» de género en Reino Unido. Admitió que la formación «no siempre ha cumplido con los más altos estándares» en medidas contra el acoso sexual pero está «absolutamente comprometido» a mantenerlos en el futuro. uApuesta social Un futuro Gobierno laborista «juzgará sus éxitos en función de si erradica la discriminación, la pobreza, y las desigualdades en la sociedad». uRenta básica universal El partido de Corbyn quiere explorar esta fórmula, además de la creación de un banco público y fijar representantes de los empleados en consejos de admnistración de empresas con más de 200. uNacionalizar los ferrocarriles Se llevaría a cabo en cinco años desde la llegada al poder, según el portavoz de Economía, John McDonnell. En su programa de 2017 el laborismo proponía hacerlo a medida que vencieran las licencias, pero ahora podrían cancelarse los contratos.

Alex Nunns, biógrafo y simpatizante de Corbyn, es un crítico agudo de la ceguera de los comentaristas políticos. «¿Cómo pudieron equivocarse todos?», escribe. Ningún medio de comunicación británico predijo que el laborismo de Corbyn lograría en 2017 la mayor recuperación electoral desde 1945. El problema era entonces su izquierdismo y este verano ha sido su supuesto antisemistismo.

LAS CLAVES Los laboristas continúan dos o tres puntos por debajo de los 'tories' May mantiene todavía ventajas de dos dígitos sobre el líder de la oposición

Alianza de intereses

A lo largo de su vida política, el líder laborista ha mostrado simpatía por quienes se oponen a los poderes capitalistas y se ha asociado con grupos que han promovido violencia injustificable o el antisemitismo. Eso es tan evidente como que su sentido de la política es el de una alianza de intereses que existe fuera de la burbuja del Parlamento y de los medios. Su pasividad ante las críticas se basa posiblemente en ese convencimiento.

Medios que condenaban a los laboristas en agosto no han escrito en septiembre ni una centésima parte de líneas sobre la alianza de May y los conservadores en la UE con Viktor Orban, cuyo monumento en la Plaza de la Libertad de Budapest -el águila alemana atacando Hungría- es contestado unos metros más allá por húngaros que han colgado fotos, cartas o maletas de judíos deportados durante el Gobierno de Miklós Horthy, que colaboró con el Eje.

Si el 'brexit' es el monotema de las divisiones conservadoras, el espectro de Corbyn agitado en la prensa y el temor a su programa evitan que desemboque en ruptura. En Brighton, hace un año, él y sus seguidores, que ya controlan las estructuras fundamentales del movimiento laborista, marcaron el curso que han seguido impasibles. La prioridad es llegar al Gobierno y para ello hay que dejar que los conservadores se consuman en su larga efervescencia sobre la UE.

Mociones

Ahora en Liverpool, la asamblea laborista tiene en su agenda unas 150 mociones para que el partido apoye la celebración de un segundo referéndum sobre la UE. Momentum, el movimiento creado para impulsar la agenda corbynista, cree que el debate es necesario. Los grandes sindicatos lo respaldan. Un sondeo dice que el partido ganaría 1,5 millones de votos si lo promueve. Es improbable que Corbyn lo apoye.

A la nacionalización del ferrocarril, la creación de un banco público de inversión o la exploración de la renta básica universal los laboristas han añadido este verano a su programa el objetivo de que haya representantes de los empleados en consejos de administración de empresas con plantillas de más de doscientos trabajadores. Corbyn cree que ese programa le llevará al poder cuando la obsesión europea derrumbe la casa 'tory'. Los laboristas están dispuestos a ayudar en las labores de derribo.

Su responsable para Política Internacional, Emily Thornberry, ha afirmado al periódico 'Financial Times' que votarán contra cualquier acuerdo propuesto por Theresa May. Si el póquer entre Londres y Bruselas se salda con un brindis, Corbyn cree que el grupo conservador se quebrará. Y si la actual líder conservadora no logra un acuerdo, dejará de ser actual. La estrategia de Jeremy Corbyn parte del convencimiento de que el final del 'brexit' en las próximas semanas llevará a unas elecciones.

La conferencia laborista fundirá probablemente las mociones presentadas en un texto que respalde la posibilidad de otro referéndum, indefinido en tiempo y esencia. Una ruptura conservadora y elecciones o la victoria en el Parlamento de la convocatoria de un segundo voto europeo obligarían igualmente a Londres a solicitar a Bruselas un aplazamiento en el vencimiento del plazo del Artículo 50, ahora en marzo de 2019.

¿Van realmente los neolaboristas a escindirse precisamente ahora, como sugieren, haciendo del segundo voto una causa tan innegociable como para facilitar con su cisma el mantenimiento de los conservadores en el poder? A ellos, a los jóvenes entusiastas de su liderazgo y de la UE, a la gran mayoría de sus miembros y a dos tercios de sus votantes propermanencia, Corbyn les pide que se centren en derribar a May. Ni él ni ellos ni nadie saben si entonces una mayoría de británicos canjearía el inflado resentimiento hacia la Unión por un cambio radical en la dirección de su país.