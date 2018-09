Corbyn intenta difuminar la exigencia de las bases laboristas de un segundo referéndum Una gran manifestación por el 'Voto del Pueblo' recorrió ayer Liverpool. :: WILL OLIVER / EFE El líder de la oposición pretende convencer a sus seguidores de la conveniencia de llegar al Gobierno antes de decidir sobre el 'brexit' ÍÑIGO GURRUCHAGA LIVERPOOL. Lunes, 24 septiembre 2018, 00:49

Más de cien delegados de agrupaciones laboristas, los representantes de los sindicatos que financian el partido y miembros de la Ejecutiva se reunieron en la noche de ayer para consensuar una o dos mociones sobre la celebración de un segundo referéndum que presentarán mañana a la asamblea que los laboristas británicos celebran esta semana en Liverpool. Keir Starmer, responsable de la política del 'brexit', presidió una reunión cuyo desenlace definirá la conferencia anual y que todavía se desconocía a la hora de escribir esta información.

Starmer es una persona idónea para la tarea. Su amigo Phillippe Sands, celebrado autor de 'Calle Este-Oeste' y también abogado especialista en litigios sobre derechos humanos, lo describía en un perfil publicado por la revista 'New Yorker' como un hombre campechano en el pub y que mantiene también su exquisita cortesía en reuniones a las siete de la mañana.

Su capacidad de concentración es legendaria. Sus compañeros de despacho recuerdan el día en el que Starmer analizaba en su mesa los documentos de un caso cuando un ladrón entró por la ventana, robó quizás un móvil y una cartera, y se marchó por donde había venido sin que el futuro fiscal del Estado advirtiese el ir y venir del caco a sus espaldas.

LAS CLAVES Corbyn aceptaría una consulta si la asamblea lo exige, aunque su proyecto político no lo contempla May sopesa la posibilidad de acudir a las urnas en noviembre si el acuerdo con la UE resulta imposible

Nacido en una familia laborista, fue bautizado con el nombre de pila del fundador del partido, Keir Hardy. Ha confesado que el nombre le incomodó cuando era adolescente, pero que ahora le encanta. Fue el primer miembro de su familia que llegó a la universidad -en su caso a Leeds y Oxford- y a los 25 años ascendió a la categoría de 'barrister', abogado con acceso a todos los tribunales.

Su carrera como letrado o máximo responsable de la Fiscalía de la Corona, tampoco su breve trayectoria en el grupo parlamentario laborista antes de la elección de Jeremy Corbyn como nuevo líder, sugiere que es un seguidor entusiasta de la deriva actual del laborismo. Es percibido como el más destacado miembro entre los disidentes que aceptó servir en el 'Gabinete en la Sombra'.

No es una tarea sencilla. Según 'The Guardian', el equipo de Corbyn entregó a los asistentes a una reunión de dirigentes del partido, el pasado enero, copias numeradas de un documento que el líder comenzó a leer. Starmer interrumpió la lectura exclamando: «¡No!». Temeroso de que dimitiese el único político leal de la facción moderada, Corbyn abandonó la lectura, se retiraron las copias y hasta hoy.

Siempre según 'The Guardian', el documento modificaba el objetivo laborista sobre el 'brexit' acuñado por Starmer. Una vez en el Gobierno negociarían el establecimiento de «una unión aduanera», con el máximo acceso posible al mercado común. La vaguedad es evidente. La estructura que Theresa May propone y que la UE ahora rechaza podría describirse en los mismos términos genéricos.

Tantos votos

Starmer ha negado que su propuesta pretenda prolongar la negociación con la UE de tal modo que la relación actual se mantenga y el 'brexit' se desdibuje con el paso del tiempo. Anoche tenía una tarea con hechuras similares: cómo transformar el deseo de apoyar la exigencia de un segundo referéndum por la mayoría de miembros del partido en un compromiso más vago.

El contexto muestra las dificultades. Una gran manifestación por el 'Voto del Pueblo' recorrió ayer Liverpool. Corbyn dijo a la BBC que apoyará un referéndum si la conferencia lo vota, sin ilustrar al público sobre lo que se trama en la trastienda. Y el más poderoso líder sindical, Len McCluskey, íntimo aliado de Corbyn, dijo que apoya otra consulta, pero que no puede incluir la opción de la permanencia en la UE.

'The Sunday Times' afirmaba en su edición dominical que los ayudantes de Theresa May analizan la posibilidad de convocar unas elecciones en noviembre si no hay acuerdo con la UE o si el Parlamento rechaza el que ella haya logrado. Es lo que pronostica Corbyn, la razón por la que cree que apoyar ahora un segundo voto es dividir a su electorado potencial.