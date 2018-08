Corbyn, criticado por mostrar titubeos ante el antisemitismo El líder de los laboristas británicos, Jeremy Corbyn, en una visita a la Universidad Harper Adams en Newport. :: darren staples / reuters El líder laborista británico sigue en el blanco de organizaciones y comunidades judías, que le acusan de consentir este tipo de ataques LOURDES GÓMEZ LONDRES. Domingo, 19 agosto 2018, 00:10

El pasado se entromete en el camino de Jeremy Corbyn. Medio siglo de activismo internacional en apoyo de Palestina, la izquierda latinoamericana o la reunificación de Irlanda, entre otras causas, enreda el horizonte del líder del Partido Laborista británico. Este verano se enfrenta a las principales organizaciones y medios judíos, que le acusan de simpatizar con terroristas y consentir el antisemitismo bajo su liderazgo. La visita de Corbyn a un cementerio palestino próximo a la capital de Túnez, en 2014, es el último acicate contra el único dirigente izquierdista con opciones para gobernar en Reino Unido.

Corbyn publicó una crónica contemporánea de su viaje a Túnez. Un año antes de ganar el liderazgo intervino en una conferencia sobre Palestina y asistió con otros invitados a un memorial de las víctimas del ataque israelí contra la sede de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), a las afueras de la capital, en octubre de 1985. En el mismo cementerio también se depositaron «coronas de flores en tumbas de otros asesinados por agentes del Mossad en 1991», según narró en 'The Morning Star'.

La historia se desempolvó durante las elecciones del año pasado, con escasos réditos para los conservadores. Esta vez, el rotativo euroescéptico 'The Daily Mail' la ha ilustrado con imágenes de Corbyn en el cementerio y alegaciones de que depositó flores cerca de las «tumbas de líderes terroristas de la masacre de los Juegos Olímpicos de Munich», en 1972. «Ciertamente se colocó una corona por los muertos de París en 1992. Estuve presente cuando se depositó, pero no creo que me involucré realmente en ello», respondió después de varias jornadas de polémicas alegaciones.

Las tibias y titubeantes respuestas continuaron hasta que la oficina del líder impuso una versión del embrollo. «Jeremy visitó el cementerio nacional palestino en respaldo de los derechos de los palestinos y para honrar a las víctimas del bombardeo ilegal de 1985», zanjó en un comunicado. Horas antes, Corbyn había intercambiado recriminaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien pidió en Twitter la «condena inequívoca» del laborista por «depositar flores en las tumbas de los terroristas que perpetraron la masacre de Munich» y «comparar a Israel con los nazis». «Lo que se merece una condena inequívoca es la matanza de más de cien manifestantes palestinos en Gaza, inclusive niños, por parte de las fuerzas israelíes desde marzo», replicó después de tuitear que las «declaraciones de Netanyahu sobre mis acciones y mis palabras son falsas».

Pérdida de confianza

El laborismo de Corbyn ha perdido la confianza de una gran mayoría de judíos. Hasta 2015 era el partido tradicional de esta minoría de 267.000 residentes, según el censo más reciente. Rabinos y líderes seglares reprochan la apatía, transigencia y demora de la Ejecutiva laborista a la hora de disciplinar a los afiliados y simpatizantes denunciados por antisemitismo. La diputada Naz Shah se disculpó por subir a su muro de Facebook un mapa de Israel sobreimpuesto en uno más amplio de Estados Unidos y el implícito mensaje en favor de la deportación de los israelitas de su país. Fue expulsada y readmitida después pero su controvertido defensor, el ex alcalde de Londres Ken Livinsgtone, dimitió del partido en mayo sin retractarse. El comité disciplinario aún seguía considerando su caso a los dos años del escándalo. Un proceso externo e independiente de quejas de abuso y hostilidad hacia los judíos está entre las demandas inmediatas.

Estos y otros incidentes llevaron a Corbyn a ordenar una investigación sobre semitismo en el laborismo. El informe de la abogada Shami Chakrabarti fue desacreditado el mismo día de su publicación, en 2016. Ruth Smeeth, diputada judía laborista, recibió 25.000 mensajes ofensivos o amenazantes después de cuestionar la superficialidad del ejercicio y abandonar la conferencia de prensa. Tampoco ayudó el inesperado gesto de Corbyn, quien elevó a Chakrabarti a la cámara de los Lores y después le nombró «abogada general en la sombra». Sin embargo, recomendaciones del informe comienzan a implementarse, incluida una reforma del código de conducta del Partido Laborista centrada específicamente en el terreno del antisemitismo.