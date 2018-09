La UE convoca una cumbre extra sobre el 'brexit' Los líderes europeos, reunidos en Salzburgo, valoran aparcar hasta noviembre el asunto de la salida de Reino Unido, con o sin acuerdo SALVADOR ARROYO CORRESPONSAL BRUSELAS. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:29

Por su propia definición (informal) el Consejo Europeo que se celebra hoy y mañana en Salzburgo no derivará en acuerdos definitivos sobre ninguno de los dos grandes asuntos que desde hace meses saturan la agenda política del continente: la inmigración y el 'brexit'. Pero sí está llamado a perfilar mejor las posiciones de los jefes de Estado y de gobierno con la vista puesta en la cumbre, ésta ya de mayor calado, prevista para octubre.

En las horas previas a la llegada de los líderes se barruntaba que la decisión más concreta que se adoptará en Salzburgo será la convocatoria formal de un Consejo Europeo extraordinario y para resolver la salida de Reino Unido. Se celebraría en noviembre. Con o sin acuerdo. El presidente del Consejo, Donald Tusk, lo dejaba negro sobre blanco en la carta de invitación enviada ayer a los altos dignatarios de los Estados. En ella emplazaba a dar ese nuevo margen a la negociación porque «todavía hoy es bastante posible que no haya un acuerdo sobre el 'brexit'» que permita la salida ordenada en la fecha prevista, en marzo de 2019. Un eventual escenario que Tusk tilda de «catástrofe».

El término se ajusta a la realidad para muchos analistas y es excesivo para otros, más partidarios de rebajar el tono. Porque priorizan el 'deal' (acuerdo) por interesar a ambos y advierten una mayor «suavidad» en la postura de la UE. Recientemente un documento publicado por 'The Times' aseguraba cierto acercamiento respecto a una de las últimas propuestas de Londres: un sistema altamente tecnológico para canalizar el flujo de mercancías en el paso hacia Irlanda del Norte. Sin aduanas ni fronteras físicas. Porque la negociación está encallada ahí, en el problema irlandés.

«Podría decirse que lo que hay sobre la mesa es que no haya retraso ninguno en el proceso. O hay acuerdo o no, pero no se irá más allá de noviembre», según aseguraron fuentes diplomáticas europeas.