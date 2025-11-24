China y Estados Unidos se enfrentan por el portaaviones más poderoso

La supremacía naval es hoy más importante que nunca. Lo demuestran dos conflictos que están de plena actualidad: el que enfrenta a China y Japón por Taiwán, y el que ha abierto Estados Unidos con Venezuela y Colombia a cuenta del narcotráfico. En ambos casos, la pieza más relevante del despliegue militar es un portaaviones: el 'Fujian' en el Océano Pacífico y el 'USS Gerald Ford' en el Caribe. Acompañados de sus grupos de ataque, son fortalezas flotantes que reflejan el desarrollo tecnológico de las dos superpotencias mundiales.

EE UU CHINA OCÉANO PACÍFICO Base naval china Base naval EE UU COREA DEL NORTE JAPÓN COREA DEL SUR CHINA MAR DE CHINA TAIWAN Zona aproximada de maniobras del portaviones chino MAR DE CHINA FILIPINAS Los dos portaaviones más grandes del mundo cuentan con sistemas de lanzamiento electromagnético, pero el américano dispone además de su propulsión nuclear. USS Gerald R. Ford (EE UU) (333 metros) Fujian (China) (316 metros) Catapultas ESTADOS UNIDOS Zona de maniobras del Gerald Ford MÉXICO CUBA MAR CARIBE GUATEMALA PANAMÁ VENEZUELA COLOMBIA EE UU CHINA OCÉANO PACÍFICO Base naval china Base naval EE UU COREA DEL NORTE JAPÓN COREA DEL SUR MAR DE CHINA CHINA TAIWAN Zona aproximada de maniobras del portaviones chino MAR DE CHINA FILIPINAS Los dos portaaviones más grandes del mundo cuentan con sistemas de lanzamiento electromagnético, pero el américano dispone además de su propulsión nuclear. USS Gerald R. Ford (EE UU) (333 metros) Fujian (China) (316 metros) Catapultas ESTADOS UNIDOS Zona de maniobras del Gerald Ford MÉXICO CUBA MAR CARIBE GUATEMALA PANAMÁ VENEZUELA COLOMBIA EE UU CHINA OCÉANO PACÍFICO Base naval china Base naval EE UU COREA DEL NORTE JAPÓN COREA DEL SUR CHINA MAR DE CHINA TAIWAN Zona aproximada de maniobras del portaviones chino MAR DE CHINA FILIPINAS Fujian (China) (316 metros) Catapultas Los dos portaaviones más grandes del mundo cuentan con sistemas de lanzamiento electromagnético, pero el américano dispone además de su propulsión nuclear. USS Gerald R. Ford (EE UU) (333 metros) ESTADOS UNIDOS Zona de maniobras del Gerald Ford MÉXICO CUBA MAR CARIBE GUATEMALA PANAMÁ VENEZUELA COLOMBIA EE UU CHINA OCÉANO PACÍFICO Base naval china Base naval EE UU COREA DEL NORTE JAPÓN ESTADOS UNIDOS COREA DEL SUR Zona de maniobras del Gerald Ford CHINA MAR DE CHINA MÉXICO CUBA TAIWAN MAR CARIBE GUATEMALA Zona aproximada de maniobras del portaviones chino MAR DE CHINA PANAMÁ VENEZUELA COLOMBIA FILIPINAS Los dos portaaviones más grandes del mundo cuentan con sistemas de lanzamiento electromagnético, pero el américano dispone además de su propulsión nuclear. Fujian (China) (316 metros) USS Gerald R. Ford (EE UU) (333 metros) Catapultas

Fujian

El último titán de los mares en llegar ha sido el 'Fujian'. El primer portaaviones diseñado y fabricado íntegramente en China comenzó a tomar forma en los astilleros de Shanghái en marzo de 2017 y fue botado cinco años después en una ceremonia por todo lo alto. Sin embargo, hasta el pasado día 5 no entró en servicio. Ahora es la joya de la Marina china, reflejo de un desarrollo bélico imparable.

FUJIAN (Tipo 003) Entrada en servicio: 2025 Opera con el apoyo destructores Tipo 055, más grandes y mejor armados que los de EE UU. Disparan misiles antibuque hipersónicos. El Fujian (China) y el G. Ford (EE UU) disponen de sistema de lanzamiento electromagnético Estas catapultas electromagnéticas desplazan por un rail una pieza que se engancha al avión. Son más potentes que los antiguos sistemas de vapor, lo que les permite lanzar aviones pesados ​​a más velocidad. Misiles y cañones antiaéreos de corto y medio alcance. DesplazamientoAprox. 80.000 t Catapultas 316 metros de eslora Elevadores ZONA DE ATERRIZAJE 76 metros de manga Catapultas Elevadores Hangar Los otros dos chinos (tipo Liaoning y Shandong) se construyeron con diseños rusos de rampa de esquí. El Fujian puede llevar hasta 60 aeronaves 39,5 m línea de flotación Estas catapultas son capaces de lanzar una aeronave cada 6 minutos. Cazas furtivos J-35 Longitud: 17,3 m / Envergadura: 11,5 m Velocidad max.: Mach 1.8 (2.205 km/h) Carga: 8.0000 k / Autonomía: 1.200 km J-15 T Aviones de guerra electrónica KJ-600 Los radares de los aviones de alerta temprana, permiten al portaaviones detectar objetivos lejanos. Funcionamiento de la catapulta 1 Un brazo metálico del avión se engancha a la lanzadera que recorre un circuito de bobinas electromagnéticas situado bajo la cubierta. Soporte de la catapulta Brazo Bobinas electromagnéticas 2 Esta energía acelera el soporte por la vía, que arrastra la aeronave. Deflector bobinas electromagnéticas 3 Alcanzada la velocidad, el brazo se desprende y despega el avión. Sistema de frenado El avión despliega un gancho que se acopla a varios cables tensados a lo ancho de la cubierta. FUJIAN (Tipo 003) Entrada en servicio: 2025 Opera con el apoyo destructores Tipo 055, más grandes y mejor armados que los de EE UU. Disparan misiles antibuque hipersónicos. Torre de control Hangar El Fujian (China) y el G. Ford (EE UU) disponen de sistema de lanzamiento electromagnético Estas catapultas electromagnéticas desplazan por un rail una pieza que se engancha al avión. Son más potentes que los antiguos sistemas de vapor, lo que les permite lanzar aviones pesados ​​a más velocidad. Misiles y cañones antiaéreos de corto y medio alcance. DesplazamientoAprox. 80.000 t Catapultas 316 metros de eslora Elevadores ZONA DE ATERRIZAJE Los otros dos chinos (tipo Liaoning y Shandong) se construyeron con diseños rusos de rampa de esquí. 76 metros de manga Catapultas Elevadores Hangar Sistema de energía integrado que complementa las turbinas de vapor convencionales. El Fujian puede llevar hasta 60 aeronaves 39,5 m línea de flotación Estas catapultas son capaces de lanzar una aeronave cada 6 minutos. Cazas furtivos J-35 Longitud: 17,3 m / Envergadura: 11,5 m Velocidad max.: Mach 1.8 (2.205 km/h) Carga: 8.0000 k / Autonomía: 1.200 km J-15 T Aviones de guerra electrónica KJ-600 Los radares de los aviones de alerta temprana, permiten al portaaviones detectar objetivos lejanos. Funcionamiento de la catapulta 1 Un brazo metálico del avión se engancha a la lanzadera que recorre un circuito de bobinas electromagnéticas situado bajo la cubierta. Soporte de la catapulta Brazo Bobinas electromagnéticas 2 Esta energía acelera el soporte por la vía, que arrastra la aeronave. Deflector bobinas electromagnéticas 3 Alcanzada la velocidad, el brazo se desprende y despega el avión. Sistema de frenado El avión despliega un gancho que se acopla a varios cables tensados a lo ancho de la cubierta. FUJIAN (Tipo 003) Entrada en servicio: 2025 Opera con el apoyo destructores Tipo 055, más grandes y mejor armados que los de EE UU. Disparan misiles antibuque hipersónicos. Torre de control DesplazamientoAprox. 80.000 t Misiles y cañones antiaéreos de corto y medio alcance. El Fujian (China) y el G. Ford (EE UU) disponen de sistema de lanzamiento electromagnético Estas catapultas electromagnéticas desplazan por un rail una pieza que se engancha al avión. Son más potentes que los antiguos sistemas de vapor, lo que les permite lanzar aviones pesados ​​a más velocidad. Cazas furtivos J-35 Longitud: 17,3 m / Envergadura: 11,5 m Velocidad max.: Mach 1.8 (2.205 km/h) Carga: 8.0000 k / Autonomía: 1.200 km KJ-600 J-15 T Aviones de guerra electrónica Los radares de los aviones de alerta temprana, permiten al portaaviones detectar objetivos lejanos. 316 metros de eslora Torre de control Elevadores Deflactores Catapultas ZONA DE ATERRIZAJE 76 metros de manga Catapultas electromagnéticas Elevadores Hangar Sistema de energía integrado que complementa las turbinas de vapor convencionales. Los otros dos chinos (tipo Liaoning y Shandong) se construyeron con diseños rusos de rampa de esquí. El Fujian puede llevar hasta 60 aeronaves Estas catapultas son capaces de lanzar una aeronave cada 6 minutos. 39,5 m línea de flotación Funcionamiento de la catapulta 1 Un brazo metálico del avión se engancha a la lanzadera que recorre un circuito de bobinas electromagnéticas situado bajo la cubierta. Deflector Soporte de la catapulta Brazo bobinas electromagnéticas Bobinas electromagnéticas 2 Esta energía acelera el soporte por la vía, que arrastra la aeronave. 3 Alcanzada la velocidad, el brazo se desprende y despega el avión. Sistema de frenado El avión despliega un gancho que se acopla a varios cables tensados a lo ancho de la cubierta. FUJIAN (Tipo 003) Entrada en servicio: 2025 Cazas furtivos J-35 Longitud: 17,3 m / Envergadura: 11,5 m Velocidad max.: Mach 1.8 (2.205 km/h) Carga: 8.0000 k / Autonomía: 1.200 km KJ-600 J-15 T Aviones de guerra electrónica Los radares de los aviones de alerta temprana, permiten al portaaviones detectar objetivos lejanos. Torre de control Opera con el apoyo destructores Tipo 055, más grandes y mejor armados que los de EE UU. Disparan misiles antibuque hipersónicos. DesplazamientoAprox. 80.000 t Misiles y cañones antiaéreos de corto y medio alcance. El Fujian (China) y el G. Ford (EE UU) disponen de sistema de lanzamiento electromagnético Estas catapultas electromagnéticas desplazan por un rail una pieza que se engancha al avión. Son más potentes que los antiguos sistemas de vapor, lo que les permite lanzar aviones pesados ​​a más velocidad. 316 metros de eslora Elevadores Torre de control Deflactores 76 metros de manga Catapultas ZONA DE ATERRIZAJE Catapultas electromagnéticas Elevadores Hangar Sistema de energía integrado que complementa las turbinas de vapor convencionales. Los otros dos chinos (tipo Liaoning y Shandong) se construyeron con diseños rusos de rampa de esquí. El Fujian puede llevar hasta 60 aeronaves Estas catapultas electromagnéticas son capaces de lanzar una aeronave cada 6 minutos. 39,5 m línea de flotación Funcionamiento de la catapulta de lanzamiento 1 Un brazo metálico del avión se engancha a la lanzadera que recorre un circuito de bobinas electromagnéticas situado bajo la cubierta. 2 3 Alcanzada la velocidad, el brazo se desprende y despega el avión. Esta energía acelera el soporte por la vía, que arrastra la aeronave. Deflector Soporte de la catapulta Brazo bobinas electromagnéticas Bobinas electromagnéticas Sistema de frenado El avión despliega un gancho que se acopla a varios cables tensados a lo ancho de la cubierta.

El Partido Comunista de China celebró en 2012 la entrada en servicio de su primer portaaviones como el inicio de una nueva era en el poderío naval del gigante asiático. Pero, en realidad, el 'Liaoning' era una chatarra ucraniana que había quedado a medio construir casi tres décadas antes debido a la caída de la Unión Soviética. Un empresario chino adquirió aquel 'Varyag' en una subasta para convertirlo en un casino flotante, pero su gobierno vio una oportunidad de oro y lo expropió para su reacondicionamiento. Lógicamente, este portaaviones 'low cost' no podía competir con sus homólogos estadounidenses de propulsión nuclear, los auténticos reyes de los océanos. El 'Liaoning' adoptaba una rampa 'sky jump' y un sistema STOBAR que limitaba las operaciones aéreas, pero sumaba a China a la breve lista de países que cuentan con uno de estos aparatos, indispensable para garantizar la superioridad naval.

La situación mejoró sustancialmente siete años después, cuando la Marina china botó el 'Shandong', el primer portaaviones fabricado en China. Eso sí, partiendo todavía del obsoleto diseño soviético de la clase Kuznetsov. Frente al 'Liaoning' ganó 4.000 toneladas, dos nudos de velocidad máxima y capacidad para cuatro aviones u ocho helicópteros más, pero tampoco es rival ni siquiera para los estadounidenses de la Clase Nimitz, construidos a partir de la década de 1970. Lo que sí logró el 'Shandong' fue demostrar la capacidad del país asiático para fabricar sus portaaviones.

Ya solo era cuestión de tiempo que China se pusiera a la par. Porque cada año en el desarrollo del Gran Dragón es como una década en cualquier otro lugar. El pasado día 5 lo confirmó con el 'Fujian', el primer portaaviones diseñado y fabricado en China, ya con una pista recta equipada con tres catapultas electromagnéticas que acerca las características del buque a las del más moderno de la archienemiga americana, la clase Gerald Ford, que cuenta con una catapulta más.

El 'Fujian' es además el portaaviones más grande del mundo, aunque de propulsión convencional y no nuclear, un sistema que permite a los de Estados Unidos navegar sin tener que regresar a puerto en mucho tiempo. De hecho, solo se sustituye el combustible de sus reactores una vez en la vida útil de la embarcación, cada 20 o 25 años. Además, se estima que el Fujian' puede transportar entre 50 y 60 aeronaves con un mix de cazas J-15T y J-35, así como aviones turbohélice de reconocimiento. Es un avance sustancial frente al 'Shandong', pero su capacidad aún está hasta 40 aeronaves por detrás del 'USS Gerald Ford', que entró en servicio en 2017 y sigue siendo, indiscutiblemente, el portaaviones más avanzado del planeta.

Comparación del USS Gerald R. Ford con las Torres KIO de Madrid El resto de los chinos (tipo Liaoning y Shandong) se construyeron con diseños rusos de rampa de esquí. Los otros 10 portaaviones EE UU (clase Nimitz) dependen de catapultas de vapor menos potentes. Número de aeronaves Longitud en metros 0 100 200 300 USS Gerald R. Ford EEUU 75 Fujian China 60 Queen Elisabeth Reino Unido 40 Charles de Gaulle Francia 40 Juan Carlos I España 30 JS Izumo y JS Kaga Japón 28 Comparación del USS Gerald R. Ford con las Torres KIO de Madrid El resto de los chinos (tipo Liaoning y Shandong) se construyeron con diseños rusos de rampa de esquí. Los otros 10 portaaviones EE UU (clase Nimitz) dependen de catapultas de vapor menos potentes. Número de aeronaves Longitud en metros 0 100 200 300 USS Gerald R. Ford EEUU 75 Fujian China 60 Queen Elisabeth Reino Unido 40 Charles de Gaulle Francia 40 Juan Carlos I España 30 JS Izumo y JS Kaga Japón 28 El resto de los chinos (tipo Liaoning y Shandong) se construyeron con diseños rusos de rampa de esquí. Los otros 10 portaaviones EE UU (clase Nimitz) dependen de catapultas de vapor menos potentes. Comparación del USS Gerald R. Ford con las Torres KIO de Madrid Longitud en metros 0 100 200 300 USS Gerald R. Ford EEUU 75 100.000 t Fujian China 60 aeronaves 80.000 t INS Vikramaditya India 30 aeronaves 45.000 t Queen Elisabeth Reino Unido 40 aeronaves 65.000 t Charles de Gaulle Francia 40 aeronaves 42.000 t Juan Carlos I España 30 aeronaves 27.000 t JS Izumo y JS Kaga Japón 28 aeronaves 27.000 Longitud en metros 0 100 200 300 USS Gerald R. Ford EEUU 75 100.000 t Comparación del USS Gerald R. Ford con las Torres KIO de Madrid Fujian China 60 aeronaves 80.000 t INS Vikramaditya India 30 aeronaves 45.000 t Queen Elisabeth Reino Unido 40 aeronaves 65.000 t El resto de los chinos (tipo Liaoning y Shandong) se construyeron con diseños rusos de rampa de esquí. Charles de Gaulle Francia 40 aeronaves 42.000 t Juan Carlos I España 30 aeronaves 27.000 t Los otros 10 portaaviones estadounidenses (clase Nimitz) dependen de catapultas de vapor menos potentes. JS Izumo y JS Kaga Japón 28 aeronaves 27.000

La línea discontinua que incendia Asia

Por cuánto tiempo es lo que no se sabe. Porque a China le interesa ganar fuerza sobre las aguas de sus mares cercanos. Al fin y al cabo, se le abren múltiples frentes dentro y fuera de la línea de nueve trazos que ha delineado en el Mar de China Meridional, donde se enfrenta a media docena de países por la soberanía de las aguas que quedan dentro de ese perímetro, en las que ha llegado a construir islas artificiales que albergan destacamentos militares. Incluso Naciones Unidas ha determinado, en un caso abierto por Filipinas hace casi una década, que esa reclamación carece de base jurídica, por lo que el poderío naval resulta más importante que nunca para que el régimen pueda imponer su postura por la fuerza. Además, a este conflicto con países militarmente muy inferiores se suma el enfrentamiento con Taiwán, una isla independiente 'de facto' cuya soberanía Pekín también reclama y que cuenta con el apoyo de potencias como Japón. No en vano, la tensión va en aumento en los últimos días porque la nueva primera ministra del país del Sol Naciente, Sanae Takaichi, afirmó que una invasión de la antigua Formosa supondría una «amenaza para la supervivencia» de Japón y que, por lo tanto, eso justificaría el despliegue de sus Fuerzas de Autodefensa para apoyar a Taipéi, que cuenta con armamento occidental. De momento, China ya ha realizado varios ejercicios navales en los que simula un asedio de la isla y en los que han participado sus portaaviones. El 'Fujian', que debe su nombre precisamente a la provincia situada justo frente a Taiwán, participó en los que llevó a cabo a principios de la semana.

USS Gerald R. Ford

No obstante, lo que realmente decanta la situación en el Pacífico asiático es el respaldo de Estados Unidos a Taiwán y Japón. Incluso con Donald Trump al mando, la superpotencia americana es consciente de la relevancia que tiene su presencia en la región, clave en el comercio mundial. Mantiene varias bases militares en suelo de sus socios -desde Corea del Sur hasta Singapur, pasando por Japón o Singapur- y cuatro de sus portaaviones están cerca: el USS Carl Vinson y el USS George Washington se encuentran en el continente, mientras que el USS Nimitz navega en Oriente Medio y el USS Theodore Roosevelt hace guardia en la costa oeste de la primera potencia mundial. Si hay algo que refleja bien la importancia que tienen estos buques es que Estados Unidos está obligada por ley a mantener operativos once de ellos. Y siempre que la tensión aumenta en alguna zona del planeta, allá se desplaza alguno. Es el caso de lo que está sucediendo ahora con la guerra que Trump le ha declarado al narcotráfico en Venezuela y Colombia. Los ataques a supuestas narcolanchas han dejado ya cerca de un centenar de muertos y crece el temor a que Washington esté preparando alguna operación para derrocar a Nicolás Maduro. El último indicio es, precisamente, el despliegue en el Caribe del 'USS Gerald Ford', siempre acompañado de su grupo de ataque.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) Es el portaaviones más grande del mundo Entrada en servicio: 2017 Coste: 13.000 millones Tripulación: 4.660 Lo que le distingue del resto de portaaviones es su propulsión nuclear. Equipado con dos reactores nucleares A1B, puede mantener velocidades superiores a los 30 nudos. Radar de doble banda Torre de control Misiles y cañones antiaéreos de corto y medio alcance. Sistema de lanzamiento electromagnético 76 metros de altura. Línea de flotación: 41 metros 3 elevadores Catapultas 333 metros de eslora ZONA DE ATERRIZAJE Elevadores Torre 78 metros de manga Este portaviones puede albergar más de 75 aeronaves, incluyendo los cazas, aviones de alerta temprana, helicópteros, aviones de guerra electrónica y aviones de transporte. Cazas F-35C Lightning II Techo: 18.288 m Alcance: 2.220 km. Armamento: 11 puntos de sujeción Helicópteros MH-60R/S Seahawk Aviones de alerta temprana E-2D Hawkeye USS Gerald R. Ford (CVN-78) Es el portaaviones más grande del mundo Entrada en servicio: 2017 Coste: 13.000 millones Tripulación: 4.660 Lo que le distingue del resto de portaaviones es su propulsión nuclear. Equipado con dos reactores nucleares A1B, puede mantener velocidades superiores a los 30 nudos. Radar de doble banda Torre de control Misiles y cañones antiaéreos de corto y medio alcance. Sistema de lanzamiento electromagnético 76 metros de altura. Línea de flotación: 41 metros 3 elevadores Catapultas 333 metros de eslora ZONA DE ATERRIZAJE Elevadores Torre 78 metros de manga Este portaviones puede albergar más de 75 aeronaves, incluyendo los cazas, aviones de alerta temprana, helicópteros, aviones de guerra electrónica y aviones de transporte. Cazas F-35C Lightning II Techo: 18.288 m Alcance: 2.220 km. Armamento: 11 puntos de sujeción Helicópteros MH-60R/S Seahawk Aviones de alerta temprana E-2D Hawkeye USS Gerald R. Ford (CVN-78) Es el portaaviones más grande del mundo Entrada en servicio: 2017 Coste: 13.000 millones Tripulación: 4.660 Radar de doble banda Torre de control Sistema de lanzamiento electromagnético Lo que le distingue del resto de portaaviones es su propulsión nuclear. Equipado con dos reactores nucleares A1B, puede mantener velocidades superiores a los 30 nudos. Misiles y cañones antiaéreos de corto y medio alcance. 76 metros de altura. Línea de flotación: 41 metros 3 elevadores 333 metros de eslora Torre ZONA DE ATERRIZAJE Catapultas 78 metros de manga Elevadores Este portaviones puede albergar más de 75 aeronaves, incluyendo los cazas, aviones de alerta temprana, helicópteros, aviones de guerra electrónica y aviones de transporte. Cazas F-35C Lightning II Techo: 18.288 m Alcance: 2.220 km. Armamento: 11 puntos de sujeción Helicópteros MH-60R/S Seahawk Aviones de alerta temprana E-2D Hawkeye USS Gerald R. Ford (CVN-78) Es el portaaviones más grande del mundo Entrada en servicio: 2017 Coste: 13.000 millones Tripulación: 4.660 Cazas F-35C Lightning II Techo: 18.288 m Alcance: 2.220 km. Armamento: 11 puntos de sujeción Helicópteros MH-60R/S Seahawk Aviones de alerta temprana E-2D Hawkeye Radar de doble banda Torre de control Sistema de lanzamiento electromagnético Lo que le distingue del resto de portaaviones es su propulsión nuclear. Equipado con dos reactores nucleares A1B, puede mantener velocidades superiores a los 30 nudos. Misiles y cañones antiaéreos de corto y medio alcance. 76 metros de altura. Línea de flotación: 41 metros 3 elevadores Misiles y cañones antiaéreos de corto y medio alcance 333 metros de eslora Torre de control 78 metros de manga Deflactores ZONA DE ATERRIZAJE Catapultas Elevadores Este portaviones puede albergar más de 75 aeronaves, incluyendo los cazas, aviones de alerta temprana, helicópteros, aviones de guerra electrónica y aviones de transporte.

Hacer frente a esta formación es prácticamente imposible. «Dondequiera que este buque surque el horizonte, nuestros aliados estarán tranquilos y nuestros enemigos temblarán de miedo, porque todos sabrán que Estados Unidos está llegando, y que lo hará con fuerza», afirmó Trump. China quiere adquirir la capacidad para ejercer el mismo impacto, y para ello construye ya el cuarto portaaviones. No ha trascendido aún mucha información sobre él, pero se da por contado que ya estará propulsado por energía nuclear, se especula con que supere en 10.000 toneladas al 'USS Gerald Ford' y que tenga capacidad para 5.000 efectivos, convirtiéndolo en el más grande del planeta. Si consigue su objetivo, la segunda potencia mundial se haría con capacidad para llevar a cabo operaciones militares lejos de sus fronteras, algo que, hasta ahora, siempre ha afirmado que no tiene entre sus objetivos.

Temas

Historias visuales

Reporta un error