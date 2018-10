Un camino plagado de obstáculos

Un sondeo publicado ayer por 'The Times' afirma que, en el caso de que la negociación entre Londres y Bruselas desemboque en desacuerdo, como parece ahora probable, el 43% de los consultados desearía la convocatoria de otro referéndum y el 38% prefiere la marcha sin acuerdo. Solo el 16% cree que una nueva consulta repararía la aguda división británica.

Los sondeos dan una victoria a la permanencia por un pequeño margen, estadísticamente no fiable. A las dudas sobre el resultado de una segunda consulta se añade en el cálculo de los políticos el riesgo de una más grave fractura por desoír el mandato de más de 17 millones de votantes por el 'brexit' en 2016, con Nigel Farage y otros advirtiendo de la posibilidad de desorden público.

Un segundo referéndum sería viable en el contexto de una negociación entre Londres y Bruselas que no llega a un acuerdo o en el caso de que el acuerdo sea rechazado por el Parlamento. Las maniobras del Gobierno de Theresa May para que el voto de las cámaras no tenga consecuencias significativas serán debatidas por los diputados esta semana.

Si la Cámara de los Comunes expresase en esas circunstancias el deseo de que el Gobierno convoque un referéndum y este lo acepta, la consecuencia sería una petición de aplazamiento de la fecha de vencimiento de dos años para la negociación, estipulada en el Artículo 50 del Tratado de la UE, sobre la separación de un Estado miembro. El aplazamiento tendría que ser ratificado por unanimidad de los 27.

El proceso legislativo y de organización de una nueva consulta llevaría meses, en caso de ser aceptado por la UE. La pregunta del referéndum sería materia disputada. Reino Unido se volcaría en una nueva introspección, con más incertidumbres sobre su futuro político y económico. El liderazgo de May sería cuestionado de manera posiblemente fatal para ella. Las divisiones conservadoras se agudizarían.