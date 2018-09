El 'brexit' divide también a la oposición laborista Partidarios de permanecer en la UE se manifiestan en las afueras del congreso laborista. :: reuters La conferencia del partido aprueba con casi unanimidad la idea de un voto público, pero muestra variadas fracturas ÍÑIGO GURRUCHAGA CORRESPONSAL LIVERPOOL. Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:44

Los laboristas habían evitado hasta ahora los debates sobre el 'brexit' durante el liderazgo de Jeremy Corbyn. Ayer aprobaron una moción que los compromete a demandar un 'voto público' si no logran derrotar al Gobierno conservador en unas elecciones generales. El respaldo casi unánime en una votación a mano alzada sugiere unidad, pero el partido de la oposición en Reino Unido también está dividido.

«¡Qué clase tiene!», dijo Tim Roache, el secretario general del sindicato GMB, sobre el responsable laborista del 'brexit', sir Keir Starmer, antes de presentar la moción de compromiso que el abogado había tejido en una larga reunión con cerca de 300 miembros. Starmer había terminado su discurso a la conferencia un minuto antes y el sindicalista lo elogiaba también por su alocución.

Starmer ha desplegado las artes de su oficio. En la multitudinaria reunión del domingo, presentó inicialmente una moción que demandaba, como los líderes, una consulta sobre el acuerdo con Bruselas, pero sin incluir la opción de la permanencia en la UE. La queja de los miembros de base fue larga e intensa y cerca de la medianoche presentó una nueva redacción con la ambigua demanda del 'voto público'.

El vicelíder, John McDonnell, afirmó horas después que la consulta no incluiría la opción de la permanencia. Starmer repuso en otros medios que no quedaba descartada ninguna opción y que McDonnell no conocía la moción del compromiso nocturno cuando habló. El vicelíder confirmó después que no se descarta ninguna opción. Empate.

Ayer, Starmer añadió una frase que no estaba en su discurso impreso por la maquinaria del partido: «Nadie está descartando la permanencia como una opción». Aplausos y vítores crecieron en intensidad. La mitad de los delegados se puso en pie. No aplaudieron todos pero fue una señal de la fuerza de los sentimientos pro-UE. Corbyn dijo que conocía de antemano el añadido de Starmer y que no se descarta ninguna opción. Segundo empate.

Al terminar el debate subió al escenario Steve Turner, el vicesecretario general del mayor sindicato, Unite, y en tono encendido aclaró que la moción «no es sobre un segundo referéndum y, a pesar de lo que ha dicho Keir antes, es un voto público sobre el acuerdo». El aplauso fue brioso, pero menos extendido que el que celebró el anuncio furtivo de Starmer. De la ambigüedad a señalarse con el dedo.

Unidad y cruces

El crecimiento de la militancia laborista hizo que en el debate sobre la moción varios delegados puntualizasen que era la primera vez que acudían a una asamblea. Entre ellos, una concejal de Exeter, que explicó que, en su circunscripción, a la gente con más dinero le preocupa el 'brexit' y a los más pobres no. Otra delegada neófita, de Stourbridge, elogió que en el laborismo 'gente normal' toma las decisiones.

Los sindicalistas no son primerizos. El gibraltareño Manuel Cortés, secretario general de TSSA, sindicato de empleados del transporte, dijo que negociar con la UE será difícil y costoso. «Si queremos tener acceso al mercado común, tenemos que hablar con la gente». Ya lo había dicho su colega Turner: «Sólo los laboristas pueden eliminar las líneas rojas y lograr el acceso al mercado común».

Confirma la unidad real sobre la apertura a la inmigración. Un delegado del nordeste, David Mallon, padeció un conato de abucheo cuando habló de inmigrantes rumanos reduciendo los salarios. Tuvo que aclarar que procede de una familia de deportados alemanes de Polonia. Se opuso radicalmente al segundo referéndum, porque los laboristas perderían a sus votantes locales.

Otro jefe sindical, Dave Prentis, de Unison, con gran presencia entre empleados del sector público, apoyó la moción recordando que su sindicato pidió el voto por la permanencia. Pero centró su discurso en un elogio a Corbyn y en la denuncia feroz -«¡nunca más!, ¡nunca más!»- de los nuevos laboristas de Tony Blair, «seducidos por el capitalismo».

Los 'blairistas' marginados por el 'corbynismo' son todos partidarios de la permanencia. Como lo son la gran mayoría de jóvenes afiliados por su admiración a Corbyn. El cálculo sobre el caladero de votos potenciales -clase obrera que votó por la marcha, clase media que votaría al laborismo para parar el 'brexit'- divide estratégicamente al partido. Y no ha dado aún pasos significativos en la definición de qué relación es posible con la UE.