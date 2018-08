El 'brexit' desilusiona cada vez más a los británicos Manifestación frente al Palacio de Westminster contra el 'brexit'. :: RICK FINDLER / EFE El 53% votaría hoy por continuar en la UE según un estudio impulsado por el bando europeísta LOURDES GÓMEZ LONDRES. Lunes, 13 agosto 2018, 00:06

El apoyo al 'brexit' está decayendo en Reino Unido y el 53% del electorado quiere continuar dentro la Unión Europea (UE), según los últimos estudios de grupos europeístas. Al mismo tiempo, justo la mitad de británicos son partidarios de celebrar un segundo referéndum si las negociaciones de la salida y la futura relación entre Londres y Bruselas concluyen sin acuerdo. «Los sondeos de opinión llevan meses mostrando un giro en las actitudes del público respecto al 'brexit', pero el ritmo del cambio se ha acelerado en las últimas semanas. De una ventaja del 2% en favor de la permanencia el pasado febrero, estamos ahora en el 6%», apunta Nick Lowles, director de Hope Not Hate (HNH), copatrocinador de la investigación con el grupo 'anti brexit', Best for Britain.

El estudio de ambos colectivos se basa en encuestas realizadas a unas 15.000 personas antes y después de conocerse la posición británica sobre el 'brexit', acordada en la residencia de campo de la primera ministra, Theresa May, el 6 de julio. La propuesta no ha convencido a los afiliados conservadores, además de provocar bajas ministeriales -incluida la dimisión de su rival en el liderazgo conservador, Boris Johnson- y revueltas en los escaños gubernamentales. «Soy muy consciente de los fuertes sentimientos que los miembros de nuestro partido tienen sobre este importante asunto nacional», reconoce May en una carta enviada días atrás a cada socio 'tory' a un coste para el partido estimado en 70.000 libras (unos 78.000 euros).

Este agosto, la primera ministra ha centrado la campaña de persuasión en la familia conservadora, recordando en su misiva que las «negociaciones sobre nuestra relación futura han llegado a un punto muerto». Promociona su opción alternativa para mantener el libre comercio de mercancías con el bloque de los 27 y preservar la frontera invisible en la isla de Irlanda junto a un mensaje colectivo de fracaso. Para el ministro de Comercio Internacional, Liam Fox, hay un 60% de probabilidades de un 'brexit' sin acuerdo. El gobernador del Banco de Inglaterra, Marc Carney, evalúa el riesgo «incómodamente alto».

El ambiente de pesimismo e incertidumbre está haciendo mella en los que votaron por el 'brexit' en 2016, según los analistas. Proyecciones de los últimos sondeos sugieren un cambio mayoritario de opinión a favor de la permanencia en más de un centenar de los 632 distritos electorales en Inglaterra, Gales y Escocia. Según el modelo analítico utilizado, 341 circunscripciones se pronunciarían hoy por la continuidad frente a las 229 que lo habrían hecho en el referéndum oficial.

El salto de bando en favor de la UE es más pronunciado en Gales -que dijo 'sí' al 'brexit'- y en feudos laboristas del norte de Inglaterra. También entre los jóvenes y las minorías étnicas o religiosas. En contrapartida, el voto conservador favorable a la salida se mantiene estable o crece en las tres naciones.