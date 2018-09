El 'brexit' hace aguas en el Mar de Irlanda Los negociadores de la UE, Michel Barnier (izquierda) y Reino Unido, Dominic Raab. :: Virginia Mayo / afp Los negociadores Barnier y Raab vuelven a reunirse en Bruselas al más alto nivel para intentar buscar una solución que evite la frontera dura en la isla ADOLFO LORENTE Viernes, 7 septiembre 2018, 00:22

El reguero de frases del manual de la negociación del 'brexit' es prolijo e interminable. Que si 'brexit' significa 'brexit', que si nada está acordado hasta que todo está acordado... Pero si hay que elegir una, quizá sea ésta: 'the clock is ticking', el reloj sigue corriendo. Las prisas, las presiones, los nervios... El miedo. El tictac cada vez es más acuciante. A las 00:00 horas del 30 de marzo, Reino Unido dejará de formar parte del club y la UE comenzará a escribirse a 27. Ojo, que ya es septiembre y el acuerdo sigue siendo una quimera.

Ayer hubo reunión al más alto nivel en Bruselas. Otra. También la hubo a finales de julio y hace apenas diez días. La prisa era esto. Los negociadores jefe de ambos bandos, el francés Michel Barnier y el británico Dominic Raab, volvieron a citarse en la sede de la Comisión Europea para intentar perfilar una solución mágica en el contencioso sobre el futuro irlandés, el gran obstáculo de la negociación. El encuentro fue privado y no hubo rueda de prensa posterior. O no tenían nada que decir o sí, y prefirieron no salir a los medios para evitar desandar lo andado volviendo a evidenciar sus grandes diferencias.

Sin un acuerdo sobre cómo evitar la temida frontera dura entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, el acuerdo sobre un 'brexit' tranquilo y pacífico caerá como un castillo de naipes. La secuencia es sencilla. Sin acuerdo de salida, no hay nada. Y nada es nada. Ese acuerdo se basa en tres gran temas: factura de salida, derechos de los ciudadanos e Irlanda. Sobre los dos primeros, hace tiempo que existe entendimiento. Sobre el tercero, no.

Sin acuerdo sobre Irlanda, no habrá prórroga para aplazar el 'brexit' real al 31 de diciembre del 2020La idea inicial era que el hipotético acuerdo se cerrase en octubre, pero ya se habla de diciembre

¿Por qué es importante que este 'no' se convierta en un 'sí'? Porque si no es así, Londres no tendrá el periodo de gracia de 20 meses solicitado y preventivamente concedido por los 27. Es decir, que el 'brexit' oficial se producirá el 30 de marzo de 2019, pero el 'brexit' definitivo será el 31 de diciembre de 2020. Durante este periodo, Reino Unido seguirá sometido a las reglas de la UE (legislación, aportaciones económicas...) pero sin ser un Estado miembro de pleno derecho. Un mal negocio, pero si el Gobierno de Theresa May quiere sortear el caos, no tiene más remedio que elegir entre lo malo y lo peor.

Por eso es importante lo de Irlanda, porque sin acuerdo, ni habrá prórroga ni seguirán las conversaciones sobre una futura relación comercial entre ambos bloques. Además, para hablar de futuro, no es lo mismo divorciarse de forma amistosa que hacerlo tirándose los trastos a la cabeza. A malas, Reino Unido lleva todas las de perder. Simple. Son 27 contra uno y en la UE, David jamás gana a Goliat.

Llega la hora de la verdad y queda una ingente cantidad de trabajo por delante. Porque aunque la salida oficial sea el 29 de marzo, el acuerdo debe llegar como muy tarde antes de finales de año ya que los parlamentos nacionales y la Eurocámara deben avalar el procedimiento. La idea inicial era que los jefes de Estado y de gobierno de los 27 avalasen el futuro pacto en la cumbre de octubre. Ahora, sin embargo, ya se habla de una cita extraordinaria en noviembre o incluso dejarlo para la cumbre ordinaria de diciembre.

Para bien o para mal, todo debe quedar definido en cuestión de pocos meses porque las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina (finales de mayo de 2019) y Reino Unido cuenta ahora con 73 de los 751 escaños de la Eurocámara que desaparecerán. Pero para que sea así hay que aprobar todo, superar numerosos filtros legislativos. No vale con una declaración política de intenciones. 'brexit' significa 'brexit'.

29 de marzo de 2019 es la fecha en la que Reino Unido dejará de formar parte de la Unión Europea, que pasará a escribirse a 27.