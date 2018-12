Bolsonaro no quiere a Maduro en su investidura Lunes, 17 diciembre 2018, 00:29

El futuro ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, anunció ayer que el presidente de Venezuela no estará en la investidura de Jair Bolsonaro el próximo 1 de enero en Brasilia. «Por respeto al pueblo venezolano, no invitamos a Nicolás Maduro (...) No hay lugar para Maduro en una celebración de la democracia y del triunfo de la voluntad popular brasileña», explicó.