¿Por qué Bélgica es el nuevo 'narcoestado'?

El tráfico de drogas y la violencia de las bandas organizadas se han convertido en un asunto de Estado en Bélgica. Los tiroteos se suceden ... cada semana en Bruselas, el exministro de Justicia, Vincent Van Quickenborne, estuvo amenazado y tuvo que llevar escolta para protegerse de las mafias de la droga, y recientemente una jueza de instrucción de Amberes ha advertido de que el país se parece cada vez más a un «narcoestado». Y es que el muelle de la ciudad flamenca de Amberes es la principal puerta de entrada de la droga en el continente.

La lucha contra estas mafias empieza en los hangares, donde los agentes de aduanas revisan las mercancías que entran al país. Las instalaciones del Puerto de Amberes son más grandes incluso que la propia ciudad que le da nombre y el gran número de contenedores que recibe hace imposible controlarlos todos. Según explica una portavoz de las Aduanas Federales a este diario, los empleados de esta división suelen llevar a cabo un análisis de riesgo para elegir y analizar aquellos que tienen más probabilidades de contener droga. «Los que provienen de países latinoamericanos los analizamos más en detalle», admite.

Los trabajadores cuentan con escáneres fijos y móviles -disponen de catorce- y unidades de perros adiestrados para detectar rastros de cocaína, la principal sustancia que llega al país. En lo que va de año, se han incautado 30.575,1 kilos de droga en el Puerto de Amberes. Los equipos y el personal deben mantenerse muy alerta para luchar contra las nuevas técnicas que desarrollan los traficantes. «Son muy creativos y tenemos que reinventarnos constantemente. La droga no sólo viene dentro de contenedores. A veces llega escondida en su estructura o en la de los barcos que la transportan, mezclada con madera o con ropa... En esos casos es más difícil de detectar», apuntan desde Aduanas.

Ayuda de la IA

Valiéndose de los escáneres y de las unidades caninas el puerto logró intervenir la cifra récord de 117,9 toneladas de cocaína en 2023. Desde entonces, la cantidad de droga incautada se ha ido reduciendo, pero los agentes no bajan la guardia y han empezado a entrenar a una Inteligencia Artificial para que ayude a realizar un primer análisis de las imágenes de los escáneres y señale en qué contenedores ha encontrado droga, un proceso que después revisa un policía.

Aunque cada vez resultan más fiables, los escáneres no son infalibles. «Los equipos con perros siguen siendo el mejor método para detectar la droga», sostiene la portavoz de Aduanas. Por eso están desarrollando una nariz artificial que ayude a detectar la presencia de cocaína.

Los países de origen de la droga varían -Brasil, Ecuador, Panamá...- y también las cantidades. «Antes encontrábamos toneladas escondidas en un mismo lugar. Ahora arriesgan menos y hacen más envíos con pesos menores», subrayan. Aún así, las cantidades incautadas siguen siendo importantes: el pasado 13 de noviembre intervinieron y destruyeron 381,5 kilos de coca que arribaron a puerto escondidos en un cargamento de arroz. Pero no siempre se actúa 'in situ'. «A veces, cuando detectamos la presencia de cocaína, dejamos salir la mercancía para seguirla, para ver a dónde la llevan y a quién se entrega», explican los agentes.

Y es que los muelles de la ciudad flamenca son un punto caliente en el país. Tanto es así que el ahora primer ministro, el nacionalista flamenco Bart De Weber, propuso en su etapa como alcalde de Amberes que el Ejército tomara el control del puerto, una iniciativa que el Gobierno federal rechazó rápidamente.

Los controles de las instalaciones portuarias no son infalibles y en su carta abierta al Comité de Justicia, una jueza instructora de Amberes señala que las bandas compran a los trabajadores o les amenazan para lograr su silencio o su cooperación. «Mover un contenedor, una tarea de 10 minutos, genera 100.000 euros», detalla. Y denuncia que, poco a poco, la corrupción ha ido permeando en las instituciones belgas, lo que ha llevado a practicar detenciones de empleados del puerto, funcionarios de aduanas, policías y funcionarios judiciales, entre otros.

Una investigación policial que descifró mensajes encriptados de la plataforma Sky reveló en 2021 la existencia de «una economía paralela y multimillonaria en el Puerto de Amberes», con redes de blanqueo que se infiltran en el sector inmobiliario, disparando el precio de las viviendas. Estas pesquisas permitieron iniciar investigaciones contra 3.627 personas, 2.075 de ellas sólo en la provincia de Amberes.

«Nos enfrentamos a una amenaza organizada que socava nuestras instituciones», alerta la jueza de instrucción, que insta a las autoridades belgas a convertir la lucha contra estas mafias en «una prioridad estructural» porque el Estado de Derecho «ya está amenazado».

Agentes de aduanas inspeccionan un contenedor.

Desde esa puerta de entrada en Amberes, la droga se distribuye al resto de Europa. La violencia de las mafias del narcotráfico también se extiende por Bélgica. Jueces y ministros han tenido que permanecer escondidos o pedir protección policial ante los mensajes intimidatorios contra su persona y su familia. Esta misma semana, el fiscal de Bruselas, Julien Moinil, recibió amenazas de muerte y la policía llevó a cabo una operación en la que arrestó a ocho personas relacionadas con este caso.

Tiroteos en la capital

Según advierte la jueza de instrucción de Amberes, las organizaciones criminales no dudan en recurrir a las amenazas, torturas, asesinatos por encargo y los ataques en plena calle, en los que a veces hay víctimas colaterales. En febrero del pasado año, varias personas -entre ellas una asistente del Parlamento Europeo- resultaron heridas al verse atrapadas en el fuego cruzado de dos bandas rivales en una concurrida galería comercial de Bruselas.

Hace ya tiempo que la capital belga se ha acostumbrado a abrir el periódico y leer la noticia de un nuevo tiroteo. Los incidentes con armas de fuego ocurren cada semana y los ciudadanos tratan de evitar el paso por algunos puntos de la ciudad como la plaza de Clemenceau y el barrio de Anderlecht -en el sureste de Bruselas-, sobre todo de noche. Los miembros de las bandas van armados con kalasnikovs y pistolas, y Anderlecht es el campo de batalla de las guerras entre bandas, que tratan de conquistar más territorio.

La gravedad de la situación ha llevado a las autoridades a proponer medidas de lo más rocambolescas como limitar el uso de patinetes eléctricos durante la noche en las zonas en las que actúan las bandas del narcotráfico. Los miembros de estas mafias son usuarios habituales de estos vehículos, ya que permiten una huida rápida. El Fiscal general ya pidió identificar a quienes hacen uso de patinetes eléctricos en las consideradas 'zonas calientes de la ciudad'.

Los números hablan por sí solos: el año pasado se registraron 92 incidentes con armas de fuego en Bruselas y entre enero y agosto de este año se han contabilizado 78 tiroteos relacionados con el tráfico de drogas, que han dejado 7 víctimas mortales. Uno de los casos más trágicos se produjo en junio de este año, cuando un niño de 11 años que iba en patinete eléctrico por un parque murió atropellado por un coche policial que lo perseguía.