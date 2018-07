Aumenta la presión sobre Macron El primer ministro, Edouard Philippe, participó ayer en la sesión de la Asamblea Nacional. :: C. p. Tesson / efe La oposición ultima una moción de censura testimonial por el escándalo del guardaespaldas del presidente francés FERNANDO ITURRIBARRÍA PARÍS. Miércoles, 25 julio 2018, 00:03

La oposición francesa incrementa día a día la presión sobre Emmanuel Macron en el 'caso Benalla', nombre de su exjefe de seguridad imputado por agredir a manifestantes el Uno de Mayo en París camuflado de policía. Los diputados conservadores ultiman una moción de censura condenada al fracaso mientras Patrick Strzoda, director del gabinete del presidente francés y superior jerárquico del guardaespaldas ya despedido, pasó ayer un mal trago ante la comisión parlamentaria de investigación del escándalo, en la que se responsabilizó de la torpe gestión del episodio.

«Sabemos pertinentemente que no vamos a tumbar al Gobierno, pero no es aceptable la ausencia de explicaciones claras», manifestó el jefe del grupo Los Republicanos, Christian Jacob, al anunciar su moción de censura consciente de que el partido gubernamental La República en Marcha (LREM) goza de la mayoría absoluta con 312 de los 577 escaños del hemiciclo. Los conservadores, que disponen de 103 diputados, cuentan con el anunciado apoyo de las minoritarias bancadas de la izquierda radical y de la extrema derecha que, no obstante, resulta insuficiente para que la iniciativa deje de ser simbólica y testimonial. La moción de censura será presentada de manera formal en los días venideros con la intención de que sea debatida la próxima semana.

En una reunión interna de los parlamentarios de LREM, el primer ministro, Edouard Philippe, acusó a las oposiciones de «no querer la verdad sino la crisis». «Quieren dañar al presidente de la República, al Gobierno y a la mayoría. Desean alimentar el culebrón para que la polémica dure el mayor tiempo posible», acusó según el testimonio de varios asistentes al conciliábulo convocado a puerta cerrada con el fin de cerrar filas entre las tropas de Macron. «El presidente hablará en su momento», les tranquilizó.

«Deriva individual»

Más tarde, en la sesión de control a su Gobierno, Philippe redujo la crisis provocada por el exescolta de confianza de Macron a una mera «deriva individual» que fue sancionada de manera «proporcionada» por el Elíseo con una suspensión de empleo y sueldo de quince días mantenida en secreto hasta el estallido la semana pasada del escándalo. «Pueden contestar la proporcionalidad, pero nada fue ocultado ni omitido», aseveró al negar que fueran un problema de Estado los «amiguismos malsanos» denunciados la víspera por el jefe de la Policía de París, Michel Delpuech, en la comisión de investigación.

En una comparecencia de alta tensión, el primer ministro también desmintió la existencia de una Policía paralela en el palacio del Elíseo encargada de la protección del presidente al margen de los cuerpos de seguridad oficiales. Tras proclamar que «una República ejemplar no es una República infalible», prometió que tomaría personalmente «las medidas que se imponen para evitar que las disfunciones constatadas puedan reproducirse».

El escándalo amenaza con arruinar el capital político de un Macron que había conquistado hace catorce meses el poder con la promesa de mantener un comportamiento ejemplar. Su cota de popularidad ha perdido cuatro puntos en el primer sondeo publicado desde el inicio de la más grave crisis de su mandato sin verse beneficiado en nada por el anhelado efecto contagio de la victoria de Francia en el reciente Mundial de fútbol. En otra encuesta, ocho de cada diez franceses se declaran contrariados por la actuación de Alexandre Benalla al agredir a dos manifestantes camuflado con distintivos policiales como si fuera un agente antidisturbios.