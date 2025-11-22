LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un avión de Iberia en pleno despegue. EFE

Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras el aviso de EE UU a las aerolíneas

La compañía procederá a valorar la situación en el país para decidir cuándo retomará sus operaciones

T. Nieva

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:14

Comenta

Iberia ha decidido este sábado cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela. La aerolínea tenía su primer vuelo previsto para este lunes 24 de noviembre. Según ... informan fuentes de la propia compañía, esta procederá a valorar la situación en el país para decidir cuándo retomará sus operaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2

    Las quince casas del millón de euros
  3. 3 Un riojano escribirá la sentencia que condenará al fiscal general
  4. 4

    El paraíso riojano del cachopo
  5. 5 Detenida en Estella tras robar una maleta en la estación de autobuses de Logroño
  6. 6 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  7. 7 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  8. 8

    «Quería recobrar la ilusión, porque el oficio se había vuelto un poco monótono»
  9. 9 Las afecciones en las carreteras riojanas por la nieve: un puerto cerrado y varios con cadenas
  10. 10

    «Arrancar viñedo a veces es la solución para adecuar la oferta con la demanda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras el aviso de EE UU a las aerolíneas

Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras el aviso de EE UU a las aerolíneas