Alarma terrorista en Ámsterdam por un doble apuñalamiento en la Estación Central Dos policías montan guardia en la Estación Central de Ámsterdam tras el ataque. :: Remko De Waal / Efe La Policía investiga las motivaciones del ataque que ha dejado dos heridos graves además del agresor, tiroteado por los agentes DIANA MARTÍNEZ RUIZ Viernes, 31 agosto 2018, 23:55

Las fuerzas de seguridad de Holanda permanecerán en alerta durante todo el fin de semana después de que ayer se registrara un doble apuñalamiento en la Estación Central de Ámsterdam. El asaltante, cuyas motivaciones se desconocen, hirió a dos personas con un cuchillo antes de que fuera reducido por los agentes después de herirle de un disparo.

«Hacia las 12.10 horas, en el túnel oeste de la terminal, un hombre atacó a dos personas», indicó el portavoz de la Policía, Rob van der Veen. Las víctimas, cuyas identidades también se desconocen, «están graves y fueron trasladadas al hospital», dijo. Su presunto agresor «se encuentra igualmente herido, pero su vida no corre peligro», añadió el agente. Según han podido facilitar otras fuentes de la Policía de Amsterdam, el agresor era un hombre de unos 30 años.

Mediante un comunicado informó de que se «consideran todas las hipótesis, incluida la peor... la del terrorismo». Las circunstancias de la agresión no estaban claras a última hora de ayer y los cuerpos de seguridad prefirieron no calificar el ataque, dejando la puerta abierta a «todo tipo de situaciones». «Investigamos en particular las motivaciones (del atacante), pero contemplamos todo tipo de hipótesis», explicaron mediante un comunicado.

LA CLAVE El nivel de alerta se ha elevado aunque no se han registrado atentados en el país en los últimos años

Un testigo aseguró que vio a una mujer en una tienda de flores con una herida en una mano que estaba sangrando. «Luego, de repente, oí una serie de disparos y supe que alguna cosa no iba nada bien», declaró Richard Snelders a la agencia local ANP. Unos minutos más tarde, vio a otro hombre en el suelo.

«Lo primero que te viene a la mente es que se trata de un atentado terrorista. Después de todo, te encuentras en la estación central de Ámsterdam». «Había mucho pánico», manifestó.

Zona cerrada

La Policía anunció inicialmente en su cuenta de Twitter que la estación fue evacuada y que el tráfico ferroviario quedó interrumpido. Sin embargo, poco después la misma fuente publicó una actualización en la que precisó que solo se habían cerrado dos andenes a los pasajeros. De cualquier manera, la zona donde se produjo la agresión permanece cerrada y allí trabajarán durante las próximas horas los expertos de la Policía científica.

Cada día pasan por esta transitada estación -que se encuentra en el centro histórico- unas 250.000 personas, según estadísticas de la guía de viajes Amsterdam.info.

En Holanda prácticamente no ha sido escenario de atentados durante los últimos años, a diferencia de otros países europeos como Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania o España. Pero, pese a ello, el nivel de amenaza fue elevado de forma inmediata.

Durante los últimos meses han tenido lugar varios ataques con arma blanca en Europa. La última agresión de este tipo se produjo el pasado día 23 en la localidad francesa de Trappes, cuando un hombre, de 36 años, asesinó a su madre y su hermana con un cuchillo e hirió gravemente a otra persona al grito de «Alá es el más grande».