«Somos víctimas de un cruel experimento» Un niño camino al cole pasa ante la basura que invade la acera. D. M. Viernes, 19 octubre 2018, 00:15

Cada vez que va de camino de casa al colegio, el niño se tapa la nariz cuando pasa delante de los contenedores de basura para poder aguantar el pestazo. Están repletos y las bolsas con los desperdicios ocupan parte de la acera. «Mira, papá, hoy incluso hay una lavadora», cuenta el crío señalando el viejo electrodoméstico abandonado. No es una situación extraña ni consecuencia de una huelga de la empresa municipal encargada de la recogida de basuras: es la normalidad de Roma, una ciudad cada vez más sumergida en sus propios desperdicios. El cierre del vertedero de Malagrotta en 2014 y la incapacidad para buscar soluciones alternativas por parte del Ayuntamiento, en manos desde 2016 de Virginia Raggi, miembro del Movimiento 5 Estrellas, han condenado a la capital italiana a una situación tan poco decorosa como insalubre. Los únicos beneficiados son las ratas, gaviotas, cuervos e incluso jabalíes que se dan banquetes con la basura acumulada alrededor de los cubos.

«Había un proyecto del anterior alcalde para construir pequeñas plantas de tratamiento de los residuos urbanos, pero Raggi lo canceló en cuanto llegó al poder», se queja Massimiliano Tonelli, responsable de la página web 'Roma fa schifo' (Roma da asco), que denuncia el degrado de la Ciudad Eterna. «Las basuras se recogen pero no se aprovechan, no se utilizan como el recurso que realmente son. Nos dedicamos a mandarlas a otras ciudades e incluso a otros países pagando un dineral por ello, pero el sistema ya no da más de sí». Tonelli teme que la única salida que ofrecerá el Ayuntamiento sea abrir un nuevo vertedero y volver así a modos de tratar los residuos «propios de hace 50 años».

Manifestación de protesta

La medida que adopte Raggi dependerá en parte del nivel de indignación popular. En algunos barrios los vecinos se han hartado y han bloqueado el tráfico con bolsas de desperdicios, mientras que otros se niegan a pagar la tasa municipal por el servicio de recogida de basuras. El sábado 27 de octubre hay convocada una manifestación de protesta en la Plaza del Capitolio.

«Los romanos somos víctimas de un cruel experimento antropológico», asegura el impulsor de 'Roma fa schifo'. «Nuestra única esperanza es que se tome conciencia de que lo que nos ocurre no es un problema local ni tan siquiera italiano, sino de dimensión europea. Bruselas no puede dejar a tres millones de personas fuera de control viviendo en esta situación». Tonelli propone la disolución del Ayuntamiento y que el Estado se encargue de gestionar la capital. Es la misma opinión de Sabino Cassese, antiguo ministro y juez del Tribunal Constitucional. «Es una ficción jurídica que en Roma haya un Ayuntamiento», escribía hace unos años Cassese en el 'Corriere della Sera'. «Este sistema corrupto exige que el Estado se encargue de la cura para dar a la nación una capital no infectada».