EL 'CASO TRUMP'Controvertido 'rey' de Twitter Domingo, 20 enero 2019, 23:57

Poco después de tomar posesión de su cargo e instalarse en la Casa Blanca, Donald Trump confesó: «Creo que si no fuera por Twitter no estaría aquí». Y es que, tras apuntalar su campaña con la inestimable ayuda del pajarito azul, el controvertido presidente de Estados Unidos ha convertido su cuenta de Twitter en su principal aliado de Gobierno. En guerra permanente con los medios tradicionales, Trump se cobija bajo sus alas sin importarle demasiado las polémicas o cadáveres que deja por el camino. Hace unas semanas, 'The New York Times' publicó un artículo titulado: 'Las 551 personas, lugares y cosas que Donald Trump ha insultado en Twitter: una lista completa'. No tiene desperdicio.