«Durante un tiempo imité el peinado de Brando Walsh» El actor y presentador Raúl Gómez. :: l. p. Se identifica con Mochilo, de 'Los Fruitis'. Aguantó tres episodios de la nueva temporada de 'Twin Peaks' y no ha empezado 'Juego de Tronos'. Le gustaría encontrarse en una carrera con Lorne Malvo, de 'Fargo' MIKEL LABASTIDA Viernes, 3 agosto 2018, 23:30

Lleva cuatro temporadas al frente de 'Maraton Man', el programa de carreras e historias vitales de Cero. Actor y humorista, recorre el mundo buscando personajes especiales y relatos que merecen colocarse en primer plano. No oculta que le gustan las series, y por eso le sometemos a este interrogatorio.

- Se le acusa de serieadicto. ¿Se declara culpable o inocente?

- Absolutamente culpable de todos los cargos. Adoro las series por encima de mis posibilidades, puede arrestarme pero solo pido una cosa, donde me lleven que haya una televisión con acceso a series... y una cinta para correr.

- Anoto sus peticiones. ¿Con qué personaje de serie se iría a correr un maratón?

- Imposible correr con solo uno. Llamaría a Walter White, Alf, Chandler Bing, el príncipe de Bel-Air, Mitch Buchannon, Once de Stranger Things, Rachel de 'Friends', Jane the Virgin, John Locke, MacGyver, Colombo, House... Sería brutal, no sé si correríamos mucho, pero eso sería un encuentro muy loco. Me los llevaría a la maratón de Médoc, la más larga del mundo, que atraviesa viñedos franceses. En los avituallamientos en vez de agua hay vino, sería muy gracioso.

- Menudo batallón... Puestos a competir, ¿a qué personaje dejaría ganar para perder de vista?

- A Dexter Morgan... vaya a ser que tenga un mal perder; no me gustaría que sumase a su colección una muestra de mi sangre.

- ¿Qué serie le ha costado más ver, como si fuera una carrera de obstáculos?

- La última de 'Twin Peaks'. A veces las series son como un libro que empiezas y no te acaba de enganchar. Aguanté tres episodios.

- ¿Ve series cuando se va de grabación?

- La verdad es que en grabación no tenemos mucho tiempo libre. Ya me gustaría verme un capítulo cada día al acabar el trabajo, pero después de 15 horas currando cojo la cama como si no hubiera un mañana. Sería idílico terminar la jornada y poder ver un capítulo de cualquier serie.

- ¿En qué serie extranjera le gustaría hacer un cameo?

- En 'The Walking Dead'. Lo bordaría, sería un gran zombie, quizá el mejor que haya salido nunca en la serie. Cogería con muchas ganas el papel de muerto viviente únicamente por ir despacio, ir más lento que caminar después de tantos kilómetros corriendo por el mundo sería una gozada...

- ¿Con qué personaje de dibujos animados se siente identificado?

- Con Mochilo, de 'Los Fruitis', un personaje siempre con una mochila en su espalda en busca de aventuras por el mundo y muy bien rodeado por Pincho y Gazpacho.

- Ahora que el panorama políticos está revuelto, ¿a quién votaría como presidente, a Birgitte Nyborg o a Josiah Bartlet?

- A Waldo. Protagonizó uno de los episodios de 'Black Mirror'. Quizá no sería el mejor presidente, pero haría una campaña diferente. Por cierto, me declaro absolutamente fan de 'Black Mirror'. Es, simplemente, brillante.

- Puestos a confesar, dígame qué momento seriéfilo le emocionó.

- Me emocioné con los finales de 'Friends', 'Breaking Bad' y 'Lost'; tres series con las que he disfrutado muchísimo de cada episodio. Me dio pena que se acabaran. Tres joyas que hicieron historia. Me está entrando morriña, creo que voy a revisar algún capítulo...

Grabado a fuego

- Ya que se ha puesto nostálgico, viajemos al pasado. ¿Cuánto le marcó a usted David Hasselholf?

- 'El coche fantástico' y 'Los vigilantes de la playa' hicieron mucho por la juventud de los 90; grabados a fuego esos bañadores rojos, esas lanzadas al agua, esa Pamela Anderson, esas cámaras lentas corriendo por la arena... Quizá, y sin saberlo, de ahí viene mi afición por correr. Por cierto, un año me disfracé de Michael Knight (a modo de hombre peludo, me adosé la alfombra de la entrada a mi hogar en el pecho). Esa cabecera está grabada a fuego en el subconsciente de nuestra generación.

- ¿Qué serie no se podía perder de adolescente?

- De adolescente tenia varias imprescindibles, como 'Friends'. Era adicto a esa serie, me sigue pareciendo una de las mejores comedias de la historia, con seis maravillosos personajes. Y después era un incondicional de 'El príncipe de Bel-Air', 'El Equipo A', 'Parker Lewis', 'El coche fantástico' y la incombustible a la par que genial 'Los Simpsons'.

- ¿Usted era más de 'Al salir de clase' o de 'Sensación de vivir'?

- Veía con total disciplina las dos. Recuerdo que imité durante mucho tiempo el peinado de Brandon Walsh. No me quedaba igual, pero lo intentaba. Alguna que otra mítica revista 'Súper Pop' cayó en mis manos para seguir la información de ambas series a rajatabla.

- ¿A qué malo de todos los tiempos le gustaría encontrarse en una carrera?

- A Lorne Malvo, de 'Fargo', para preguntarle el nombre de su peluquero.

- ¿A qué serie de humor no le encuentra ninguna gracia?

- No sabría decirte... Hay titánicas series de humor como 'Modern Family', 'Mira lo que has hecho', 'El joven Sheldon', 'Me llamo Earl', 'Jane the Virgin', 'Vergüenza, 'La extraña pareja'... Viva el humor, viva la comedia.

- ¿Con quién se aliaría usted para conseguir sentarse en el trono de 'Juego de Tronos'?

- Pues debo confesar que no he visto nunca 'Juego de Tronos'. Quizá sea la única persona en el universo que aún no la ha visto...