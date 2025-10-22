LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Antonio Banderas con su hija Stella del Carmen. EFE

Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia

La joven ha revelado lo que le enamoró de su marido, Alex Gruszynski: «Su estabilidad, su honestidad y su lealtad»

Joaquina Adueñas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:07

Comenta

«Un vestido que pareciera sacado de una historia de fantasía. También algo un poco gótico, muy romántico e inspirado en el encaje español», así describe Stella Banderas el diseño elegido para su boda con Alex Gruszynski que ya pudimos atisbar gracias a la foto publicada por la revista 'People' y que ahora hemos podido ver en todo su esplendor en la exclusiva de la revista '¡Hola!'. Un modelo diseñado junto a la firma Rodarte de encaje y gasa con escote corazón y un largo velo que completó con un original ramo de calas negras. Cumpliendo con la tradición, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha contado que «lo nuevo es mi vestido, por supuesto. Lo prestado, una joya de la familia de mi madre. Lo azul, un bordado, casi oculto, en el traje».

Stella ha expresado que casarse con Alex «es un sueño» y que hacerlo en España «lo ha hecho aún más especial». Además, ha recordado cómo le enamoró «su estabilidad, su honestidad y su lealtad». «Es la persona que me conoce desde la infancia, sabe quién soy y me quiere incondicionalmente. Es mi mejor amigo», ha expresado. «Es mi hogar, no hay drama, no hay fuegos artificiales innecesarios, solo paz», ha dicho.

Te puede interesar

