La ley de las dos ruedas

Alicia Sornosa es la primera mujer de habla castellana que da la vuelta al mundo en solitario y sobre una moto. Más que con un plan, sus aventuras empiezan con un «sí». Después deja que la ruta marque su ley. «Es el camino el que te va dando la pauta»

Toda aventura comienza con un sí». Es el grito de guerra de Alicia Sornosa antes de abrir gas y lanzarse con su montura por los caminos. Y el primero de esos síes que se pronunció a sí misma fue hace siete años. Sí a la gran aventura de su vida: dar la vuelta al mundo en motocicleta en 2011. Era una novata que apenas tenía dos años de rodaje con motos grandes.

No estaba dispuesta a que ningún 'no' se cruzara en su camino. Le inocularon el motor por vía sanguínea. Su padre, Jaime 'Correcaminos' Sornosa, fue un laureado piloto de los años 60 y 70, el único que tiene los títulos nacionales de rally, montaña y carretera. «Todavía sigue en esto dando clases de pilotaje en un pueblo de Segovia», le recuerda su hija.

Sin embargo, al contrario que muchos aventureros, Alicia no atesora la adrenalina de la competición. No viaja para reconvertir el ansia de retos tras una juventud de podios y carreras. «Soy más dada a coger al vuelo lo que se presenta, planificar poco y dejar que sea el camino el que te dé la pauta». Pulió sus instintos en las aulas de Periodismo. Pensó que el reporterismo podía ser otra forma de madurar el ansia de aventura. Sin necesidad de jugársela en las curvas de un circuito de carreras.

Desde entonces, sus síes son más mundanos que deportivos. «Sí a salir de casa, a probar un nuevo plato, a entrar en una casa distinta, a subir en un barco (...). A probar a hacer lo que no sabes, a compartir tu tiempo, a dejar que te enseñen», explica en su web de aventuras (www.aliciasornosa.com). No se cansa de glosar las bondades de no rechazar casi nada en esta vida. «Si comienzas a hacerlo ahora, en tu vida cotidiana, verás como esa pequeña sílaba puede hacer cambiar tu mundo».

Primera moto, primera vuelta

Esta madrileña (1973) andaba en ciclomotor desde pequeña. Pero el permiso para cabalgar una moto grande no llegó hasta 2008. Un año después estrenó su primera moto seria. Fue con la que decidió encarar su primer SÍ.

Con mayúsculas porque era mayúsculo. El 8 de septiembre de 2011, le guiñó el ojo a 'Descubierta', su BMW F 650 GS, y decidió circunvalar el globo terráqueo. ¿Por qué 'Descubierta'? Pues para homenajear a la expedición Malaspina, otra locura alrededor del mundo que arrancó un año tan ilustrado como 1789.

En realidad, más que un impulso fue una de esas 'ventanas' de oportunidad que se cuelan en la vida. Pero hay que agarrarlas. «Conocí a un viajero que buscaba a un periodista para que contara su viaje en las redes. Tenía la moto, sabía hacer todo eso... y me lancé».

Ya me lo guiso yo

La experiencia fue un pequeño desastre laboral pero el inicio de una nueva forma de vida. Después de cuatro meses sin cobrar, «decidí continuar el viaje, pero yo sola». Y así empezó aquella su primera vuelta al mundo.

Sorprende la liviandad con que cuenta una decisión de aquel calado. Normalmente se sale de casa con un plan, una ruta y unos plazos para la vuelta. Alicia admite incluso «una cierta inconsciencia, pero es que no soy de planificar mucho. Uno cree saber a dónde va pero es el camino el que te va dando la pauta».

Cometió algunos errores de principiante, como llevar una moto no lo bastante versátil para los caminos que le esperaban. O sobrecargarla con 300 kilos de peso. La cabezonería y el orgullo le hicieron meter aún más gas cada vez que le entraban dudas.

Y así fue cruzando fronteras. Toda Europa, después dio el salto a Egipto desde Italia y navegó por el Nilo camino de Sudán. Había oído hablar de la Moyale Road, una especie de Ruta 66 africana que cruza paralela al gran río hasta Sudáfrica. «Era el 'top ten' de los 'endureros' (motos para campo abierto), una pista de tierra en la que lo pasé fatal, lloré mucho y se me rompió la moto». Aplacó la ansiedad y el hambre a base de dátiles y cacahuetes.

Otra vez la cabezonería le hizo tirar para adelante, buscar una ruta alternativa, hasta que pudo dar el salto desde Kenia a la India, donde se encaminó a Australia. En las antípodas cambió la suerte. Logró un patrocinador seguro, conoció a 'gigantes' del motor español como los pilotos Carlos Checa (le regaló la gasolina que le sobraba) y la malograda María de Villota. Se llenó de autoconfianza.

De allí otro salto acuático hasta Los Ángeles para recorrer la costa oeste y el centro de Estados Unidos, subir a Canadá, pisar Alaska y cruzar el Círculo Polar Ártico. Cerró periplo en agosto de 2012. Detrás quedaban los cinco continentes y 76.000 kilómetros de rodadura que le confirmaron como la primera mujer en el idioma de Cervantes que daba la vuelta al mundo. Cuando pisó Madrid de nuevo le nació una certeza: «ya no voy a poder dejar de viajar nunca». Enseguida embarcó para completar Latinoamérica hasta Ushuaia, en la austral Tierra del Fuego.

Las ventajas de ser mujer y motera

El 'delirium tremens' del viaje se cumplió a rajatabla. Desde aquello apenas para en casa. Tras su vuelta al planeta los viajes se suceden. España, Rusia, Kazajistán, Mongolia, Japón entre 2013 y 2015. De nuevo toda Europa. La costa de la India durante 8.000 kilómetros. Todo ello antes de agotar 2016.

Siempre la misma liviandad y aparente improvisación. «Soy viajera 3.0. No necesito el papel. Los planos me los bajo al GPS». Incluso descubre el discreto encanto de la vulnerabilidad. Mujer y motera por el mundo. ¿Quién dijo frágil? «Es una de las cosas que enganchan. Una mujer en moto despierta más ternura que miedo. En muchas zonas, creen que eres pobre por no poder viajar en coche. Todo son ventajas y siempre te quieren ayudar», sonríe.

Las dos ruedas con motor tienen otras ventajas. «Si vas en bici y surge algún problema es difícil largarse. Pero en la moto le das gas y tomas las de Villadiego rápidamente». Afortunadamente, no ha tenido que poner a prueba las dotes escapatorias de su Ducati Scrambler. «Soy bastante intuitiva y esquivo situaciones. Nunca me he visto en conflicto gordo».

África le había dejado un regusto amargo tras aquella primera experiencia. En este 2018, convertida en una experta con más de 250.000 kilómetros bajo el casco, decidió volver a la Moyale Real. «Me encontré una carretera nueva, una pista asfaltada que nada tenía que ver con aquella trocha que me trajo por la calle de la amargura hace unos años».

La vena solidaria

Tantas jornadas, kilómetros y países reclamaban algo más que el simple disfrute del 'non stop'. Alicia se dio cuenta de que «sin algo más, el viaje te deja un cierto vacío». Así descubrió su vena solidaria, su fórmula para dar las gracias y devolver una parte de lo que le dan los viajes.

Ahora antes de cada salida indaga sobre la actividad de ONG que trabajen sobre el terreno. En su última cabalgada africana fue la labor de los padres combonianos en la comarca etíope de Gublak. Con ellos permaneció una semana y abrió en sus redes sociales una cuestación para financiar los pozos de agua de la región. El 'crowdfunding' inicial de 3.000 euros duplicó la cantidad. Los niños recorren 14 kilómetros para cargar con 10 o 12 litros de agua cada día. «Todo lo que sea hacer más pozos se traduce en más horas para que vayan al colegio», recuerda la motera española.

En su mochila mental se trajo los mejores ratos junto a la chavalería etíope en torno al agua. Todos fascinados por la europea y, sobre todo, su máquina de hacer magia: «Suelo llevar una Polaroid instantánea, les hago fotos y se las regalo. Sus caras de asombro son lo más bonito que me traje de vuelta». No finalizó ahí esa veta solidaria. Acostumbrada a una larga cabellera que convierte en trenzas para calzarse el casco, prometió cortárselas tras el éxito en Gublak y subastarlas para la Asociación Contra el Cáncer de Sudáfrica antes de llegar a Ciudad del Cabo. La avalancha de fondos desde España la llevó delante de unas tijeras en la capital sudafricana.

¿El plan? Ninguno

Tanta gasolina en el olfato ha convertido a Alicia en una adicta que cada vez lleva peor la abstinencia. «Me veo como una leona en la jaula de un circo: deseando empezar la función para seguir rugiendo». Y como esas leonas, paga el precio de su cautividad: «sacrificas parejas, familia, amigos. No tengo casa, ni paro, soy 'freelance'. ¡Pero vivo intensamente mi vida!».

Estos días anda enfrascada en sus 1.000 kilómetros con Mensajeros de la Paz. En esta ocasión le ha tocado ayudar a buscar fondos para el carismático padre Ángel. Todo combinado con viajes de autor que organiza por el mundo con diferentes patrocinadores, la parte comercial que le permite después recuperar su filosofía de la improvisación. «Mi plan es que no hay plan. No planifico nada. Si me llaman de Kazajistán... ¡allá voy!».

-¿Qué sensación le produce el primer golpe de gas al partir?

-Es como tocar la libertad. Sin ataduras. Con tantos kilómetros por delante que te olvidas de que, al final, hay que hacerlos.