Puff Daddy contraataca y presenta una demanda de 50 millones de dólares por difamación

Sean 'Diddy' Combs, conocido también como Puff Daddy, lleva desde que fue detenido en septiembre del año pasado por cargos de tráfico sexual en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde está a la espera del juicio. Su privación de libertad no le impide, sin embargo, seguir muy de cerca todo lo que se dice sobre él y adoptar medidas legales. La última, la demanda de 50 millones de dólares que ha presentado por difamación.

Los abogados del productor musical han presentado este miércoles una demanda en la corte federal de Nueva York contra Courtney Burgess que, según han detallado, afirmaba poseer vídeos que implicaban al rapero en agresiones sexuales a ocho celebridades. La reclamación va dirigida contra ella, su abogado, Ariel Mitchell, y el grupo mediático Nextar Media, propietario de la cadena NewsNation, a quienes acusan de emitir la versión de Burgess sin comprobar su veracidad. En este sentido, Combs acusa a los implicados de difundir «mentiras escandalosas» con el objetivo de lucrarse, dañando su reputación y su derecho a un juicio justo.

La demanda sostiene que Burgess, con la colaboración de su abogado Mitchell, declaró falsamente poseer vídeos incriminatorios que implicarían a Combs en agresiones sexuales contra celebridades y menores. Según el equipo legal del artista, estas afirmaciones fueron recogidas y publicadas por NewsNation, que emitió las informaciones a finales de 2024 sin llevar a cabo las verificaciones necesarias para confirmar las acusaciones.

En el documento judicial se detalla que Burgess aseguró que los vídeos habían sido entregados por Kim Porter, ex pareja de Combs y madre de cuatro de sus hijos, fallecida en 2018. Sin embargo, los representantes del rapero detenido afirman que la relación entre Burgess y Porter nunca existió y que las memorias USB no podían contener esas grabaciones ya que son inexistentes.

El abogado del productor musical calificó las alegaciones de «falsas, ofensivas y un intento descarado de sacar provecho de la tragedia». En un comunicado añadió que esta demanda tiene como propósito marcar un precedente contra las «falsedades malintencionadas», que han envenenado la percepción pública del artista y dificultado la imparcialidad del juicio penal que enfrenta.

El grupo Nexstar Media y su canal NewsNation han sido señalados como corresponsables al difundir las acusaciones sin contrastar. Según la demanda, la cadena «amplificó» las declaraciones de Burgess y Mitchell, añadiendo comentarios que sugerían la existencia de «cámaras ocultas» en la residencia de Combs, sin presentar pruebas que respaldaran tales afirmaciones. Además, el equipo del magnate de la música asegura que la cadena no se puso en contacto con ellos para solicitar comentarios antes de la emisión.

Para los abogados del músico, esta actuación forma parte de un intento deliberado por parte de los acusados de dañar la reputación de Combs, presentándolo como un «libertino y pedófilo». Este daño, según la demanda, busca en última instancia envenenar la percepción del público y contaminar al jurado que decidirá sobre los cargos criminales a los que se enfrenta el empresario.

«Patética y sin fundamento»

Desde su detención en septiembre, 'Diddy' Combs ha negado todos los cargos relacionados con tráfico sexual y crimen organizado. Su juicio está programado para mayo de 2025, y las autoridades judiciales han rechazado concederle la libertad bajo fianza debido a la gravedad de las acusaciones.

Por su parte, Ariel Mitchell, abogado de Burgess, ha respondido a la demanda tildándola de «patética y sin fundamento», anunciando su intención de presentar una contrademanda. «Esto es simplemente una patética estratagema para silenciar a las víctimas y a las personas que las defienden. Diddy tiene tiempo para demandar, pero se niega a aceptar la notificación de las demandas que ya se presentaron en su contra», ha declarado Mitchell a la revista People. «Espero poder presentar una contrademanda y asegurarme de que el tribunal castigue no solo a Diddy, sino también a sus abogados, que presentaron esta patética demanda por esta presentación frívola y sin fundamento», ha añadido.

Burgess, por su parte, asegura que los vídeos fueron incautados por las autoridades federales, por lo que no ha podido presentar las pruebas que respalden sus afirmaciones. En noviembre de 2024, un reportaje de The New York Times puso en duda su credibilidad al señalar que personas cercanas a Kim Porter nunca habían oído hablar de ella. En este contexto, la demanda por difamación busca, no solo reparar el daño a su imagen, sino también emitir un mensaje claro contra quienes, según su equipo legal, utilizan falsedades para generar ingresos o atención mediática. «Este tipo de falsedades intencionadas ya no serán toleradas», ha asegurado el equipo legal. «Sean 'Diddy' Combs está comprometido a limpiar su nombre y decidido a proteger su derecho a un juicio justo frente a este tipo de ataques», han subrayado.

Con el juicio penal programado para mayo y la batalla legal por difamación recién iniciada, el futuro de Sean 'Diddy' Combs sigue siendo incierto y los próximos meses serán cruciales para el destino legal y profesional de una de las figuras más poderosas y controvertidas del panorama musical estadounidense.