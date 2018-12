Cada vez que los Reyes, titulares o eméritos, hacen pública su tradicional felicitación navideña parece que se celebrara en España el Día Nacional del Psicoanálisis, porque todo el mundo se entrega al sano deporte de descifrar mensajes subliminales y descubrir intenciones ocultas en semejantes imágenes. Aficionada desde siempre a la Psicología (barata), y no digamos ya a la 'Psinsorgología', y convencida como estoy de que el porqué de las cosas radica en los pequeños detalles, y el sentido profundo de nuestra existencia subyace en los gestos más insignificantes, me he lanzado yo también a escudriñar esos (en apariencia) inocentes 'christmas' a ver si saco algo en limpio...

Lo primero que descubro es que, a poco que lo busques, todo en esta vida tiene un gran sentido simbólico. Por ejemplo, Felipe y Letizia se hicieron esa foto con sus hijas el 8 de septiembre, Natividad de Nuestra Señora, una fecha que casa a la perfección con una felicitación navideña. Pero si se la hubieran hecho el 9 también lo habrían clavado porque el santo del día era San Pedro Claver, un jesuita catalán que dedicó su vida a aliviar el sufrimiento de los esclavos en el puerto negrero de Cartagena de Indias. Catalán y antiesclavista, qué gran aportación a la conciliación navideña. Más comprometedor es que Letizia y Leonor vayan de blanco, mientras que la infanta Sofía, que posa junto a su padre, viste una camisola rojiblanca... Yo ahí lo dejo. La cachava que porta el Rey es otro elemento de alto poder alegórico ya que, dentro de la laicidad del retablo, podría remitirnos a San José, sin contar la evidente connotación de autoridad que le otorga, aparte del oportuno mensaje bucólico-ecologista.

Más complejo de analizar se antoja el 'christmas' de los eméritos. Pero el que vuelvan a posar juntos (sin anillo matrimonial a la vista) ya lo dice casi todo. Queda por desentrañar el lenguaje no verbal: los puños cerrados de él, las manos cruzadas de ella, la jacarandosa corbata roja de lunares de Juan Carlos y la media sonrisa 'giocondesca' de Sofía... Tal vez en el fondo ese mensaje navideño-conyugal sea tan sumamente sencillo y esclarecedor como la frase que le dedica a Darín su exmujer en 'El hijo de la novia': «Agarro las obras completas de Freud y el índice te describe».