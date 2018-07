PISO COMPARTIDOVacaciones entre cuatro paredes Martes, 31 julio 2018, 23:39

La situación de los 'niños de la llave' preocupa, pero podría ser peor, sobre todo en las grandes ciudades. Aunque es difícil cuantificarlos, en España hay miles de menores que pasan el verano en una habitación. No en casa, no vagando por la calle, sino entre cuatro muros a los que se ven confinados porque su familia vive de prestado o comparte piso con parientes, amigos o completos desconocidos. Según la ONG Educo, la precariedad laboral, la subida de los alquileres y los desahucios durante la crisis han agravado el problema. A menudo, ese cuarto sirve de dormitorio, de salón y hasta de comedor. Y para los críos cuyos padres trabajan durante la mayor parte del día es también el destino de vacaciones. Solos o cuidando de hermanos, lo habitual es que pasen largas horas jugando a videojuegos, entrenidos con el móvil o viendo la tele sin control de ningún adulto, y que no dispongan de comida saludable. Los llaman 'los otros niños de la llave'.