Pelota, risas, magia, premios... Titín regresa al Adarraga a beneficio de FARO El miércoles 10 de diciembre, de 19.00 a 20.30 horas, Titín III y Amigos recauda fondos para la asociación de niños con cáncer

No es un festival de pelota. Tampoco una gala. Es algo mucho más especial. La cadena TVR ideó hace años 'Titín III y Amigos', un espectáculo que, aprovechando la naturalidad y generosidad de uno de los pelotaris riojanos más queridos, Titín III, ofrece una hora de diversión y la posibilidad de aportar 5 euros a una organización, este año a FARO (entidad que presta un apoyo impagable a las familias que sufren el mazazo de un diagnóstico de cáncer en un niño).

Regresa Titín III y Amigos, el miércoles 10 de diciembre en el frontón Adarraga, de 19.00 a 20.30 horas. El pelotari podrá jugar este año y echará el resto (ojo porque es muy competitivo) para dejarlo todo en la cancha. También participara el zaguero David Merino, bajo la vigilancia de David Mateo, juez nacional de pelota. Los aficionados tendrán que ser menos exigentes con los invitados. David Hernández (Mago Iceman), el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón y el campeón mundial de bicicleta de trail Travis Asenjo le pegarán a la pelota y mostrarán su arte.

Ampliar Mago Iceman, Saénz de Cabezón y Travis Asenjo.

TITÍN III Y AMIGOS Lugar, día y hora Se celebrará en el frontón Adarraga el 10 de diciembre entre las 19.00 y las 20.30 horas.

Venta de entradas Diario LA RIOJA (Vara de Rey, 74, Logroño); FARO (asociación de niños con cáncer, calle San Adrián 1 bajo, Logroño); y Federación Riojana de Pelota (Palacio de los Deportes, primera planta).

En Internet Oferplan La Rioja (oferplan.larioja.com)

Participantes Los riojanos Travis Asenjo (campeón mundial júnior de ciclismo de trail), Eduardo Saénz de Cabezón (matemático) y Mago Iceman (Diego Hernández).

Comandada por Quique Martínez Armas, la velada ofrece una hora y media de diversión (los aficionados al fútbol llegarán a casa a ver la Champions) y, lo más importante, una aportación de 5 euros para FARO, asociación que lleva 25 años ayudando a los niños con cáncer y sus familias. Esta entidad presta apoyo escolar y psicológico y organiza actividades que ponen en contacto a quienes sufren un diagnóstico de cáncer infantil. Su sede está en la calle San Adrián 1 y ahí se pueden comprar entradas.

También se venden en Diario LA RIOJA, en FARO y en la Federación de Pelota. Con la entrada cada asistente participa en el sorteo de una estancia en Paradores valorada en 500 euros, vino y productos navideños. El festival se podrá ver a partir a las 23.00 horas en TVR.