Nieves Herrero revela que fue víctima de abusos sexuales en su infancia La periodista Nieves Herrero. / R.C. «No hay derecho a que te roben la infancia de esa manera», se lamenta la periodista en una entrevista COLPISA Madrid Martes, 2 octubre 2018, 13:08

La popular presentadora Nieves Herrero (Madrid, 1957) ha desvelado que sufrió abusos sexuales cuando solo tenía tres años a manos de un amigo de sus padres. Lo ha hecho en una entrevista con el diario Público en la que recuerda uno de los «momentos más oscuros de mi vida», como lo define en sus propias palabras.

Herrero, que actualmente conduce el programa de radio 'Madrid Directo' en Onda Madrid, también confiesa que no ha sido capaz de superarlo del todo. «De ese amigo de mis padres, que por supuesto dejó de serlo en cuanto ellos se enteraron, recuerdo sus manos y sus cosquillas. Sus cosquillas que no tenían que existir porque llegaban donde no tenían que llegar. Eran manos de plomo, manos que pesan. Desde entonces siento que hay manos de plomo que pesan en el alma», explica la periodista. «Yo no comprendía nada. No comprendía lo que pasaba. Por eso me escondía cada vez que venía a casa. No quería estar con él. Él me decía que no lo contara a nadie. Que era nuestro secreto», apostilla.

La presentadora acaba lamentando que «no hay derecho a que te roben la infancia de esa manera». Esta experiencia la llevo a desconfíar de los hombres, como ella misma reconoce: «Cada vez que se me acercaba uno me ponía una coraza. Me acordaba de él y reaccionaba así. Me convertí en una desconfiada»

Herrero asegura que ha roto su silecinco «para denunciar y visibilizar un enorme problema de nuestra sociedad que tenemos que cortar de lleno».