El monólogo de Leo Harlem Viernes, 9 noviembre 2018, 23:54

Por primera vez en mucho tiempo se recurrió al humor con el lema 'Hay que estar a lo que hay que estar. No te distraigas'. El monologuista Leo Harlem fue el encargado de convencer por radio e internet a los ciudadanos de la importancia de tener cuidado con los GPS, no caminar por la calle pendiente del teléfono móvil o no utilizarlo en el coche como si se estuviera en el trabajo. La campaña, que fue criticada por algunas asociaciones de víctimas de accidentes, huía de los dramas y se basaba en la ridiculización y la exageración de los usos del teléfono y el navegador. En 2012 la cantidad de accidentes mortales descendió hasta los 1.903. Un año después se situó en 1.680, la cifra más baja en la historia de la seguridad vial española. Desde entonces no ha hecho más que subir de forma lenta pero constante.