A vueltas con el pelo de las axilas Domingo, 4 noviembre 2018, 00:12

Es un debate que se repite con asiduidad. De repente, la modelo de turno sale a escena para advertir de que no va a dejar que sus axilas sin depilar sean un problema. Lo proclama ahora la actriz y activista Amarna Miller. «Qué pereza me da cuando pierdo seguidores por enseñar el vello. Me mola normalizar la idea de que las chicas tenemos pelo y que estamos orgullosas de lucirlo. Me gusta que haya gente que se ofenda aún por estas tonterías», escribió Miller en Instagram. Lo sorprendente es que estos anuncios sigan dando que hablar y escribir.